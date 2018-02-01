1月財新中國製造業PMI為51.5

財新網今 (1) 日公布財新中國通用製造業 PMI，2018 年 1 月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為 51.5，與上月持平，顯示企業生產經營活動繼續小幅改善。

數據顯示，1 月中國製造業產出穩步加速增長，並且創下 2016 年 12 月以來最強勁增速。據許多受訪廠商反映，需求改善，新業務增加，促使廠商增加產量。新訂單總量更是連續 19 個月保持增長，但較去年 12 月有所放緩，新出口訂單的擴張速度也放緩。

製造業用工繼續收縮，部分原因與廠商採取壓縮規模的措施有關。不過，用工收縮率已降至 2015 年 2 月以來最低。但由於新訂單增加，加劇了生產壓力，製造業積壓工作量明顯攀升，增速達到 2011 年 3 月以來最高。受訪廠商表示，主要因為產量不足，存貨短缺導致。

根據該數據，1 月份配合產出擴張，廠商採購活動保持增長趨勢，創下自去年 8 月以來最顯著增速。然而，受天氣惡劣、環保督查影響，供貨商交貨速度進一步下降。為完成新舊訂單，廠商動用原有成品存貨，使得產成品庫存量出現輕微下降。採購庫存指數則在上月的輕微下降後趨於平穩。

此外，原材料價格漲幅繼續放緩，降至五個月來最低，但漲幅仍然明顯，金屬和包裝材料等原材料價格上漲是主要原因。出廠價格指數漲幅也放緩至 2017 年 6 月以來最低。

對未來一年的經營前景，業界信心度回升至四個月以來的高點，原因是市況預期改善、新產品發布、促銷活動等因素。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，1 月份財新中國製造業 PMI 持平在 51.5，製造業保持了較高的景氣度，但新訂單指數和出口訂單指數均有所回落，反映需求端略微走弱；與此相應地，採購庫存和產成品庫存指數均從上月低點有所回升。投入品價格和產出價格指數均大幅回落，工業品價格上漲壓力顯著放緩。2018 年製造業開局良好，後續需關注需求端的穩定性。