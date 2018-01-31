中國1月製造業PMI回落到51.3、非製造業PMI升至55.3、綜合PMI為54.6

中國國家統計局今 (31) 日公布 2018 年 1 月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為 51.3%，雖比上月回落 0.3 個百分點，仍與去年同期持平，製造業繼續保持穩步擴張走勢；中國非製造業商務活動指數為 55.3%，高於上月 0.3 個百分點，非製造業延續穩中有升的態勢。1 月份，中國綜合 PMI 產出指數為 54.6%，與上月持平，表明中國企業生產經營活動總體繼續保持平穩較快的發展態勢。

2018 年 1 月中國製造業 PMI。(圖：中國國家統計局)

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說明，1 月份，製造業 PMI 為 51.3%，雖環比回落 0.3 個百分點，但與去年同期持平，連續 16 個月位於 51.0% 以上的景氣區間，製造業繼續保持穩步擴張走勢。

他表示，1 月主要特點：一是部分行業進入生產淡季，供需兩端穩中趨緩。生產指數和新訂單指數為 53.5% 和 52.6%，分別比上月回落 0.5 和 0.8 個百分點，但均處於 53.0% 左右相對較高的擴張區間，其中生產指數高於去年同期 0.4 個百分點，生產和需求總體保持穩定增長。

二是受春節假日臨近等因素影響，消費品製造業增長加快。消費品製造業 PMI 為 52.7%，比上月上升 0.3 個百分點，高於去年同期和製造業總體水平 1.8 和 1.4 個百分點，其中農副食品加工業、食品及酒飲料精製茶製造業、紡織服裝服飾業、醫藥製造業等行業 PMI 均位於 53.0% 及以上的較高水平，擴張動力較強，消費對經濟增長的拉動作用明顯。

三是主要原材料購進價格和出廠價格漲幅再現回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為 59.7% 和 51.8%，分別比上月回落 2.5 和 2.6 個百分點，並明顯低於去年同期，企業運營成本上漲壓力有所緩解。

四是進出口有所放緩。受與聖誕、新年相關的國外市場需求提前釋放等因素影響，本月出口有所回調，新出口訂單指數為 49.5%，比上月下降 2.4 個百分點。同時，隨著製造業產需擴張減緩，進口指數也由上月的 51.2% 回落至 50.4%。

調查結果顯示，隨著春節臨近，製造業勞動力供應不足情況有所顯現，本月反映此情況的企業比重為 17.2%，比上月上升 2.4 個百分點。此外，17.4% 的出口企業認為人民幣匯率波動給生產經營活動帶來不利影響，比重比上月上升 2.7 個百分點。

2018 年 1 月中國非製造業商務活動指數。(圖：中國國家統計局)

中國非製造業商務活動指數 分行業看，服務業商務活動指數為 54.4%，比上月上升 1.0 個百分點，服務業開局實現平穩較快增長。

從行業大類看，零售業、航空運輸業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟體信息技術服務、貨幣金融服務、保險業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數位於 55.0% 以上的較高景氣區間，業務總量較快增長。

住宿業、餐飲業、房地產業、居民服務及修理業等行業商務活動指數位於臨界點以下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為 60.5%，比上月回落 3.4 個百分點，建築業企業生產活動放緩。