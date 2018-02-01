【西證國際】盤勢分析



◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因特朗普於國情咨文中盛讚強勢經濟並呼籲國會支持基礎設施建設和移民改革，加上就業數據優於預期，抵消美聯儲預計今年通脹將攀升及或於 3 月加息的影響。道瓊斯指數上升 0.3% 至 26,149 點；標準普爾指數微升至 2,824 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,411 點。

油價週三上升，因 EIA 公佈汽油需求強勁加上 OPEC 產油國 1 月大幅減產。紐約 3 月期油上升 0.4% 至每桶 64.73 美元。金價上升，紐約 4 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,343.1 美元。

香港股市週三上升，內地股市個別發展。物業管理股錄得較大漲幅；教育股繼續上漲；現代牧業（1117.HK）發佈盈利預警，股價下跌 5.1%，拖累乳製品股跑輸大市。個股方面，有傳聞指瑞安房地產（272.HK）控股股東羅康瑞正與銀行洽商融資為潛在私有化計劃做準備，公司發佈公告表示未有明確計劃，其股價上漲 11.1%。恒生指數上升 0.9% 至 32,887 點，國企指數上升 1.3% 至 13,562 點，香港股市成交金額增加 1.9% 至 1,768 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 3,481 點，滬深兩市成交金額增加 13.2% 至 4,902 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇此前招股的域高國際（1621.HK）及匯聚科技（1729.HK）已分別超額認購超過 6 倍及 9 倍，而雅生活（3319.HK）則已超購逾 89%。

◇茂業國際（848.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利約 11-13 億元人民幣（上半年為 5.4 億元人民幣），主要受惠於茂業商業（600828.CH）業績增長、重慶醫藥重組淨投資收益、及一次性出售收益約 4.6 億元人民幣。現價相當於約 2.6-3.0 倍 2017 年市盈率。公司股份將於今天復牌。

◇聯想集團（992.HK）公佈 2018 財年第三季及首三季（截止 2017 年 12 月 31 日）業績，首三季收入為 347 億美元，同比增長 3.8%，但由於毛利率下降及經營費用上升及錄得遞延所得稅項資產撇賬，業績轉盈為虧錄得股東應佔虧損 2.2 億美元；其中第三季收入同比上升 6.4%，而受惠於毛利率按年略有改善，稅前溢利同比大增 48.5%，但受遞延所得稅項資產撇賬 4.0 億美元影響，公司轉盈為虧錄得股東應佔虧損 2.9 億美元（去年第三季為 1.0 億美元溢利）。第三季經營狀況優於上半年。

◇澳能建設（1183.HK）為澳門一家知名綜合型建築工程承建商及變電站建造商。公司於 2016 年於澳門土木工程（包括鋼結構工程）市場及澳門高壓變電站建設項目市場上分別位列第五及第二。酒店及娛樂場相關項目收益佔公司此前總收益約 80%。 2014-2016 年，公司收益分別為 4.5、5.4 及 4.6 億澳門元；股東應佔溢利分別為 7,295、 9,708 及 6,800 萬澳門元。公司預計 2017 年股東應佔溢利將不少於 5,500 萬澳門元。公司於 2017 年底未完成合約收益約 6.3 億澳門元，其中 5.0 億澳門元預期將於 2018 年入賬。公司今天起至 2 月 6 日招股，預計 2 月 13 日上市，招股價介乎 1.00-1.25 港元，淨集資額約 2.3 億港元（招股價中位數，不包括 20% 舊股，僅 10% 公開發售），市值介乎 12-15 億港元，相當於不高於 21.2-26.5 倍 2017 年市盈率。

◇星星地產（1560.HK）發佈盈利預告，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長不少於 50% 至不少於 3,261 萬港元（上半年錄得凈溢利 9,223 萬港元，下半年或虧損），主要因已完成發展項目收入確認。現價相當於不高於 23.5 倍 2017 年市盈率。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

