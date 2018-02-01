永利澳門(01128-HK)內華達州博彩部門調查主席涉性侵

永利澳門(01128-HK)公布，茲提述公司日期為2018年1月30日的公告，內容有關對公司執行董事、董事會主席兼行政總裁Stephen A. Wynn的指控。內華達州博彩管理局及馬薩諸塞州博彩委員會已各自對該等指控展開調查。

永利澳門於2018年1月26日，公司的控股股東Wynn Resorts Limited 的董事會公布成立由獨立董事組成的 WRL董事會特別委員會，以調查2018年1月26日在華爾街日報內的文章。 特別委員會由WRL董事會公司治理與合規委員會委員，內華達州博彩委員會前成員Patricia Mulroy女士擔任主席。



就永利澳門主席史提芬永利因為捲入性醜聞報道，澳門博彩監察協調局聲明表示，就史提芬．永利在美國涉及不當行為的事件表示關注，並已於昨日與永利澳門管理層會面了解事件。博監局重申，政府關注博彩承批公司主要股東、董事及在娛樂場擔任要職的主要僱員的適當資格，嚴格執行相關規定。



永利澳門中午發出公布，指「我們知悉有關澳門博彩監察協調局的若干媒體評論，並將全力配合任何問詢。」

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