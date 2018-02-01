近半上市券商業績預告出爐 行業分化加速

據中國證券網消息，截至1月31日，已有14家上市券商發布了2017年度業績快報或業績預告。其中，7家券商實現了淨利潤的增長，增幅最大的東方證券比去年多賺了53.57%。

根據已披露數據，上市券商業績出現邊際改善。中信證券、國泰君安證券、海通證券、廣發證券、申萬宏源證券、東方證券和光大證券均實現了2017年全年淨利潤同比正增長。而在2017年前三季度，上述券商除東方證券和廣發證券外，均出現淨利潤的同比下滑。

國泰君安非銀分析師劉欣琦表示，2018年1月1日起A+H上市券商開始實施新會計準則IFRS 9。根據新準則，“以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資産”(FVOCI)以公允價值計入資産負債表，價值波動計入資本公積變動，出售時也不允許調整回利潤表。因此，對于當前可供出售類金融資産中的浮盈部分，在利益最大化以及合規的前提下，A+H券商可能在2017年底對其加快兌現，帶來業績超預期。

業績快報顯示，券商“老大哥”中信證券目前仍穩坐2017年業績龍頭寶座。中信證券2017年實現淨利潤114.61億元，較2016年增長了10%。國泰君安證券以98.82億元的淨利潤緊随其後。其他大型綜合券商如海通證券和廣發證券2017年全年淨利潤均超過85億元，同比增幅均超過7%。

大券商業績觸底回升，而中小券商業績仍面臨較大波動。業績預告顯示，國海證券2017年實現淨利潤約3.59至4.09億元，下滑約60%至65%;太平洋證券2017年淨利潤同樣大幅下滑。

中航證券分析師趙律預計，2018年證券行業將迎來相對穩定的發展環境，行業領先證券公司由于各方面基礎較好，引領或者緊跟行業發展新趨勢，在綜合競争力提升上與中小券商進一步拉開差距，券商業績兩級分化趨勢將繼續演化。

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