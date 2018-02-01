房企1月銷售開門紅 集中度提升龍頭公司或受益

2018年伊始，房企銷售熱度不減，首月實現開門紅。克而瑞統計數據顯示，今年1月，TOP100房企總體業績同比上升。TOP100房企銷售金額和面積的總體規模分别同比增長57.8%和43.9%。各梯隊的門檻值也再次提升，行業前三家房企單月業績均超過600億，TOP10業績門檻值達到150億元，同比大幅增長超58%。

中信建投認為，集中度提升對于房企ROE的影響有益，但是程度不可高估。集中度提升能給龍頭房企帶來相對更強拿地能力、更低的采購成本、更強的融資能力，但是無法改變目前我國土地成本持續上行的問題、無法改變預售證強管制帶來的周轉問題，而且曆史來看，周期波動中，龍頭房企也無法獨善其身。

行業杠杆已經處在曆史高點，而周轉速度提升也存在一定瓶頸，預計此輪行業以及龍頭房企的ROE修複之旅將會在2018年-2019年進入尾聲，未來哪些企業能夠享受ROE突破的機會?中信建投認為，具備優質管理水平、周轉速度突出的龍頭房企，如萬科、保利等;具備非市場化拿地能力的房企，如招商蛇口等;具備加杠杆空間和融資優勢的房企，尤其如國企央企，如中海等。

來源：證券時報

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