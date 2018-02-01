中國鋁業(02600-HK)發A股收購氧化鋁等業務 涉資127億人民幣

中國鋁業(02600-HK)公布，向轉讓方包括華融瑞通、中國人壽(02628-HK)、招平投資、中國信達(01359-HK)、太保壽險、中銀金融、工銀金融與農銀金融等8名交易對方，收購中鋁山東30.78%、中州鋁業36.9%、包頭鋁業25.67%及中鋁礦業81.14%股權，總代價127.04億(人民幣.下同)，代價將按每股6元人民幣，向賣方發行合共約21.17億股代價股份支付。

完成後，公司將持有上述公司各100%股權；轉讓方於公司持股將由1.29%增至13.57%。其中，華融瑞通及中國人壽分別持有4.94%及4.19%股本。

中鋁山東主要業務為氧化鋁、氫氧化鋁和精細氧化鋁的生產、銷售。中州鋁業主要業務為冶金級氧化鋁和多品種氧化鋁的生產、銷售。包頭鋁業主要業務為電力生產及供應，鋁、鋁合金及其加工產品的生產、銷售。中鋁礦業主要業務為鋁土礦開採。

本次發行股份購買資產實施後，公司總股本規模將擴大。雖然本次發行股份購買資產有利於降低上市公司整體資產負債率、增強標的公司可持續發展能力、提高公司中長期市場競爭力和盈利能力，但短期內公司存在即期回報指標被攤薄的風險。

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