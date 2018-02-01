【盈警】雲頂香港(00678-HK)料去年虧損淨額最多2.7億美元

雲頂香港(00678-HK)公布，根據對最近期未經審核財務資料作出的初步評估，撇除應佔Travellers的業績，預期集團於截至2017年12月31日止年度錄得的綜合虧損淨額介乎2.4億美元至2.7億美元之間，對比截至2016年12月31日止年度的綜合虧損淨額)不包括應佔 Travellers 的業績)則約為5.37億美元。

公司指，預期集團的綜合虧損淨額出現改善，主要由於若干因素，包括：出售Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(NCLH)及 The Star EntertainmentGroup Limited 的股份而產生的一次性收益2.05億美元，以及並無出現於2016年3.05億美元的NCLH股份減值；惟被下述因素所抵銷。

該等因素為 星夢郵輪品牌旗下的世界夢號進駐香港及雲頂夢號於2017年11月重新調配至新加坡、水晶郵輪品牌擴展其河川郵輪及推出郵輪航空的啟動虧損；星夢郵輪投入服務一年多以來，在香港/廣州及新加坡市場均有良好業績，其載客率及淨收益均有所改善。然而，由於來自競爭者的新船舶及大型船舶，使較小型及較舊的船隻調配到麗星郵輪船舶營運的港口，導致在載客率及收益方面均有下調壓力。由於競爭者估計載客量會在2018年年末下降大概18%，預期這情況將有所改善。

另外，水晶郵輪在2017年由於競爭者推出全新豪華郵輪增加了豪華市場上約16%的載客量，而面對重大的競爭。水晶合韻號及水晶尚寧號分別於去年年末及本年年末翻新後減少載客人數，增加豪華套房及額外加入一間

中菜餐廳以提供自由入座的餐飲設施，均為水晶郵輪的重要特色，加強其在豪華市場上的競爭力；MV Werften 錄得於2017年全年的啟動虧損對比於2016年的8個月虧損。然而，於2018年為探索級及環球級兩船隊建造新船，MV Werften 預期將造船費用資本化為新船建造成本的一部份；全新星夢郵輪及水晶郵輪，以及造船廠的額外折舊和攤銷; 及全新星夢郵輪及水晶郵輪的額外融資成本。

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