鄭煤機(00564-HK)盈利預喜補充公告

鄭煤機(00564-HK)公布，據集團截至2017年12月31日止年度未經審核管理賬目顯示，經過公司初步測算，預計集團截至2017年12月31日止年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.66億元到2.94億元(人民幣.下同)，與2016年同期相比將增加2.04億元到2.32億元，同比增加約329.04%到約374.2%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為3.66億元到4.05億元，與上年同期相比，將增加3.61億元到4.00億元，同比增加約6,916.5%到約7,663.72%。

董事會認為，截至2017年12月31日止年度之業績增加主要是由於煤炭行業回暖，煤炭企業效益逐步好轉，公司煤機業務訂單收入增長，回款金額增加，煤機板塊壞賬準備及跌價準備減少。另外，公司於2017年完成收購了亞新科6家汽車零部件企業，新增了汽車零部件業務收入，2017年中國汽車行業產銷穩定增長，公司汽車零部件板塊業績良好，合併報表後增加了上市公司盈利人民幣1.5億元左右。再者，公司2017年度歸屬於上市公司股東的淨利潤扣除非經常性損益後增加人民幣1.1億元左右。主要事項為公司跨境並購博世電機項目相關中介機構費用、融資手續費等並購業務產生的費用人民幣2.6億元左右。單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回、委託他人投資或管理資產產生的收益以及計入當期損益的政府補助產生1.4億元左右的影響。

上年同期的業績情況是：截至2016年12月31日止年度之歸屬於上市公司股東的淨利潤為6199.74萬元，基本每股收益為0.038元。

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