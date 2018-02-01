第3家能源央企重組 中核建併入中核集團

中國國務院 1 月 31 日宣布，批准中核集團及中核建集團重組，由中核建集團整體無償劃轉進入中核集團，並不再作為國資委直接監管企業。

中核集團旗下上市公司中核國際 (2302-HK) 股價昨日最多上漲 6.2%，收報 4 元(港元，下同)，或 + 3.9%；中核建集團旗下的中國核能科技(0611-HK)，則下跌 1.3% 至 1.48 元。

中核國際股價

A 股方面，目前，中核集團旗下有 3 家 A 股上市公司，東方鋯業 (002167-CN)，昨下跌 2.1% 至 9.34 元(人民幣，下同)、中國核電(601985-CN) 漲 0.26% 至 7.59 元、中核科技 (000777-CN) 跌 2.65% 至 15.77 元；中核建旗下的 1 家 A 股上市公司中國核建 (601611-CN) 持平，報 10.68 元。

香港《明報》報導，中國核能科技昨晚發公告指，中核建集團收到國資委通知，經國務院批准，同意中核建集團與中核集團實施重組，但強調該重組目前不涉及中國核能科技的重大資產重組事項，亦不會對該公司的正常生產經營活動構成重大影響。

截至 1 月 31 日，中核建集團透過中核 (香港) 擁有中國核能科技約 30.46% 權益，待重組完成後，其最終實益擁有人變為中核集團，仍維持受國資委監管。

近年中國推動央企重組，這次中核與中核建重組，是繼中電投與國家核電、國電與神華之後第 3 家能源類央企的合併。

這 2 間央企原屬一家，1999 年在國企改組之下，將當時的中國核工業總公司拆分為中核集團及中核建設集團。中核集團主要從事核軍工、核電、核技術應用等領域的科研開發、建設和生產經營，而中核建集團為主要集中在工程建設方面的業務，兩者合併將形成核電業的巨無霸。

兩家央企重組概念股：

據新浪財經報導，申萬宏源看好核電運營領域的中國核電、中廣核電力 (1816-HK)，核電建設龍頭中國核建，核電設備細分子領域龍頭台海核電 (002366-CN)、中核科技、江蘇神通 (002438-CN)、浙富控股 (002266-CN)、紐威股份 (603699-CN)，核島主設備製造商上海電氣 (601727-CN)、東方電氣 (600875-CN)，核級材料供應商東方鋯業，鈾資源壟斷者中廣核礦業、中核國際，有望在後處理領域取得突破的應流股份 (603308-CN)。

銀河證券認為未來 3 年中國核電有望迎來加速增長期，推薦中國核電、上海電氣、東方電氣、海陸重工 (002255-CN)、紐威股份等。民生證券推薦台海核電、江蘇神通、日機密封 (300470-CN)、應流股份。

