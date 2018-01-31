中證監 ：2017年“IPO堰塞湖”現象有效緩解

據中國證監會31日消息，日前，證監會系統2018年工作會議在北京召開。證監會黨委書記、主席劉士餘代表黨委作了工作報告。

會議認為，2017年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，證監會系統牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神，持續強化黨委主體責任和紀委監督責任，推進系統全面從嚴治黨進一步深化。堅持穩中求進工作總基調，抓重點、補短板、強弱項，資本市場改革發展穩定各項工作邁出堅實步伐。服務實體經濟的直接融資功能進一步增強，“IPO堰塞湖”現象有效緩解。多層次市場體系進一步完善，新三板分層和交易制度改革取得重要突破。股票發行、減持、退市等基礎制度進一步夯實。市場雙向開放水平進一步提高，A股納入明晟(MSCI)新興市場指數。依法全面從嚴監管的態勢進一步鞏固，市場生態呈現積極變化。市場運行進一步穩健。保護投資者合法權益的能力和水平進一步提升。資本市場新聞輿論工作水平和市場溝通能力進一步增強。

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