新華社評論：資本市場的“扇貝”豈能說跑就跑

30日晚間，獐子島(002069-CN)發布公告稱，目前發現部分海域的底播蝦夷扇貝存貨異常，2017年的業績從預盈調整為預虧5.3億元-7.2億元。公告一出，市場嘩然。這是繼2014年獐子島發布公告稱，因遭遇“冷水團”公司超百萬畝蝦夷扇貝“報廢”後，該公司扇貝再次被宣布“跑路”。

有人馬上把扇貝飛速遊泳的視頻挂到了網上證明扇貝真的會“跑”。然而，資本市場的“扇貝”又豈能說跑就跑?

這一次，獐子島的扇貝到底跑沒跑，還需要調查。但需要調查的不獨獐子島一家。近期幾家預披露業績的上市企業已經被編成段子：“貝因美：虧10個億，服不服?樂視：不服，我加個零;保千裡：虧得數都數不清;獐子島：哦，我扇貝又跑了。”

上市公司曾被比喻為“珍珠”，本應是相對優秀的企業代表，在經營能力、防範風險、社會責任等各方面都該作出表率。作為資本市場的基石，這顆“珍珠”不光是要質量好、價值高，更應注重自身形象，主動維護資本市場的嚴肅性。

即便很多時候企業經營的風險無法預判，不是每個企業都能做到高質量發展，那麽起碼資本市場上的企業必須要有擔當，不應成為中國企業的“下限”。

近期不斷出現的市場亂象，不由得使一些人感覺參與中國資本市場就像進行一場“掃雷”大戰，說不定什麽時候就會有企業曝出“跑路扇貝”，令投資者一腳踏空，賠錢蝕本。

中國資本市場不容許用這麽多帶有戲劇色彩的公告，損害市場的嚴肅性;不能用業績變臉、信披違規等手段，踐踏市場規則;不能讓股民真金白銀的支持，換得“一地雞毛”。

資本市場應該有更加完善的市場規則，更加嚴厲的監管手段，更有執行力的退市制度，形成讓上市公司尊重規則、敬畏規則的環境，少一些戲劇感，多一些嚴肅性。

隻有這樣，投資者的合法權益才能得到更好保護，優質上市公司才能在資本市場上獲得更多資源支持，中國資本市場才能風清氣正，持續健康發展。

來源：新華社

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