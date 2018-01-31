“旅行扇貝”讓獐子島(002069-CN)高管電話失聯 監管部門措施已“在路上”

在獐子島的扇貝面前，旅行青蛙遊戲根本就不值一提。想來就來，說跑就跑，沒有預兆，非常任性。

獐子島(002069-CN)家的“旅行”扇貝再次說走就走，一走就讓公司可能虧損數億元。

2014年扇貝走失因為冷水團，那麽這次呢?原因為何、公司又將如何計提、走失真相究竟如何?對于再度走失的扇貝，外界都想要個像樣的說法，但獐子島董事長吳厚剛、董秘孫福君等高管們目前都頗為回避，電話均被挂斷或未接聽。

值得注意的是，在存貨異常前不久，獐子島第二大股東剛剛完成了若幹減持。公開信息顯示，獐子島第二大股東股東北京吉融元通資産管理有限公司—和島一号證券投資基金(以下簡稱和島一号基金)分别于2017年11月13日、11月17日、12月18日和12月19日實施減持。四次合計減持獐子島199.85萬股，減持比例占總股本的0.28%。減持後，和島一号基金持有獐子島5716.27萬股，占總股本比例為8.04%。

在2014的那次扇貝走失後，獐子島曾在半年後表示“扇貝又遊回來了”。2015年6月，獐子島曾公告稱，公司又對新的海域進行抽測，結果顯示，2012年、2013年、2014年底播扇貝未收獲的海域160餘萬畝，不存在減值風險。

值得玩味的是，彼時這則“扇貝又遊回來了”的公告，正值獐子島想要實施定增的前夕，其中用意值得質疑。而這次，走失的扇貝又會不會再次任性回來不得而知，不過在此之前，獐子島無疑有很多問題是躲不掉，必須要回答的。

據第一財經消息最新了解到，對于扇貝再度走失，監管部門的措施已經“在路上”了。

來源：第一財經網

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