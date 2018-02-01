【復牌】茂業(00848-HK)料去年至少賺11.88億人民幣

茂業國際(00848-HK)公布，預計2017年12月31日止年度綜合淨利潤介乎11至13億元(人民幣.下同)，較2016年度大幅增加9.88至11.88億元。公司指盈利上升原因是華南區和內蒙古維多利收入及利潤大幅增長，及仁和春天百貨和內蒙古維多利2017年的淨利潤全面併入本年度業績；重慶醫藥重組產生的淨投資收益；及出售茂業通信網絡錄得一次性淨投資收益約4.6億元。

此外，2017年度，集團上海上市附屬茂業商業(600828-CN)預計其股東淨利潤增加5.25至6.35億元，增幅介乎92%-112%。經扣除非經常損益，其股東淨利潤增加3.96至4.27億元，

增幅88%至95%。

茂業商業淨利潤增加的主要因素是得益于茂業商業本年度門店的積極整合工作，華南區及內蒙古維多利商業的收入及利潤較2016年同期顯著增長；因茂業商業持有作爲股權投資的重慶醫藥，涉及於重慶建峰化工股份收購重慶醫藥96.59%的股權的重大資産重組而産生之凈收益。於重慶醫藥重組後，茂業商業變爲持有重慶建峰的股份並錄得凈投資收益；及茂業商業的若干附屬公司，即成都仁和春天百貨有限公司、成都青羊區仁和春天百貨有限公司及內蒙古維多利乃茂業商業於2016財政年度收購，因此茂業商業2016年度的財務業績並未將該等附屬公司完整財政年度的淨利潤併入。然而，該等附屬公司2017年完整財政年度的淨利潤已併入茂業商業業績。

股份今日復牌。

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