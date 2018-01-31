〈聯發科法說〉Q1淡季發威 營收估減最多2成 毛利率持穩

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(31)日舉行線上法說會，展望第 1 季，由於是產業淡季，執行長蔡力行預期，手機加上平板晶片估達 7500-8500 萬套，較第 4 季 1.1-1.2 億套明顯修正，整季營收估達 483-532 億元，季減 12-20%，毛利率估 35.5-38.5% 左右，可望與第 4 季持平，費用率由於營收減少，估增加至 33-37%。

蔡力行表示，由於智慧型手機市場尚未復甦，加上物聯網相關產品去年下半年進入淡季，直到第 1 季仍在修正期，新品效應最快下半年才會看到，旺季效應屆時才可望明顯，因此第 1 季整體營收估較第 4 季持續修正。

蔡力行說，第 1 季智慧型手機加上平板晶片，出貨估達 7500-8500 萬套，較第 4 季 1.1-1.2 億套大幅修正；而聯發科的晶片出貨預估，也顯示中國大陸手機廠持續面臨庫存修正的壓力。

蔡力行說，去年由於智慧型手機換機周期拉長，換機速度也減緩，因此在產品設計上，將所有旗艦機的功能帶到中高階產品，未來聯發科多款新晶片，都將導入 AI 功能，提供人臉辨識、照片優化、豐富多媒體應用與 3D 感測相關功能，終端產品預計第 2 季就會量產問世。

另外，主流與入門級手機晶片，聯發科晶片也導入 Cat 7 規格，並提供雙鏡頭以及更好的性能，下半年產品將進入量產；至於新興市場方面，蔡力行說，持續與 Google 合作，領先業界推出 Android Go 的晶片，預計整合 MT 6739 的晶片，將在第 1 季於印度量產，後續將有更多新機種。

行動運算產品第 4 季營收比重約 35-40%，蔡力行預估第 1 季比重約略相當，近期中國大陸手機市場需求疲軟，客戶拉貨保守，不過所幸聯發科新晶片 P23 順利量產，入門級晶片也逐步放量，支撐第 1 季表現。

新世代成長型產品部分，則包含物聯網、電源管理與客製化晶片，營收比重約 27-32%，蔡力行強調，第 4 季受惠 WIFI 與語音助理晶片出貨暢旺帶動，營收表現優於公司平均，不過第 1 季進入季節性淡季，預期出貨與營收也會下滑修正。

成熟型產品部分，營收比重也是 27-32%，第 4 季與第 1 季都是產業淡季，因此預期將持續修正，蔡力行強調，今年成熟型產品中，包含電視、功能手機、DVD 等相關晶片，預期都會維持既有的市占率。