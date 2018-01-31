裕民攜淡水河谷 簽史上最大金額25年運送長約

散裝航商裕民 (2606-TW) 子公司裕民航運 (新加坡) 今 (31) 日宣布，與全球最大鐵礦石生產商巴西淡水河谷簽訂 25 年鐵礦石長期運送合約，將自 2020 年起承運巴西出口至中國的鐵礦石運輸業務至 2045 年，這是裕民成立以來簽訂的最重大長約，初估合約總收入將達 6 億美元 (約新台幣 175 億元) 以上。

為了此長約，裕民同步與中國青島北海船舶重工簽訂 2 艘 32.5 萬載重噸的超大型礦砂船 (VLOC) 造船合約，以承運此 25 年長期運送合約，船上預留未來改為燃油及液化天然氣雙用 (LNG ready) 的先進設計，預計這 2 艘船在合約期間總收入可達 6 億美元 (約新台幣 175 億元) 以上。

裕民說明，此合約可提升公司長約船比重，創造長期穩定現金流量和利潤，且合約中具有燃油價格變動運價調整機制，可降低油價變動風險。

裕民指出，中國鐵礦砂需求穩健，進口依存度高，去年進口量創下歷史新高，其中約 60% 來自澳洲、20% 來自巴西。

為滿足中國需求，國際鐵礦商持續擴產，據澳洲政府官方估算，2019 年全球鐵礦砂出口量將達 1,378 百萬噸，較去年成長 7%，其中，巴西淡水河谷的 S11D 新礦場含鐵量高達 66.7%，每年可開採 9000 萬噸鐵礦砂，預計至 2019 年巴西鐵礦砂出口將較去年大幅成長 10%。

裕民目前擁有 VLOC、Capesize、Post Panamax、Kamsarmax、Panamax、Ultramax、Supramax、水泥船、LR1 油輪和超大型油輪 (VLCC) 等船型，包括自營、在建、合資和受託管理的船隊總數達 50 艘，總載重噸位為 682 萬噸。