奈及利亞經濟前景看好？ 非洲開發銀行投資60億美元

奈及利亞為非洲人口數最多的國家非洲，經濟復甦前景看好，非洲開發銀行總裁 Akinwumi Adesina 表示，在 2019 年前，計畫將對奈及利亞增加 20 億美元以上的放貸投資，預計將資金投入能源、基礎設施和農業方面。

Adesina 在 1 月 18 日受訪時說：「我們目前在奈及利亞投資組合總額為 60 億美元，預計在 2019 年前，總金額將成為到 80 億美元以上。」

總部在象牙海岸阿比讓的非洲開發銀行，預計今年將提供奈及利亞 8 億多美元的資金，大部份資金將投入於能源產業，其中 2.5 億美元將用於改善電力運輸線路和電力站，此外，將有 2 億美元被用於北部吉加瓦州的太陽能發電項目。

奈及利亞擁有超過 1.8 億人口，正在從 25 年來最嚴重的經濟衰退中恢復過來，在主要出口產品石油的價格回升下，非洲開發銀行預計奈及利亞今年經濟將成長 2.1%，該國 2/3 的政府收入以及大部份的外國收入，都是依賴原油出口。

奈及利亞試圖通過提升農業產量，來減低國家對於石油的依賴，非洲開發銀行幫助它們建立「主要作物加工區」計畫，同時在全國各地設置農業企業團體，希望能幫助農民提升農作物收成的成功比例。

Adesina 表示，這些加工區的計畫，將改變他們的農村經濟，為農民創造新的市場，並降低收穫損失，農民將把務農視為一項生意，而不只是養家餬口的活動。