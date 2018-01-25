美國第一？比爾蓋茲：這說法恐挫傷美國在非洲的影響力

全球第二大富豪、微軟公司共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 表示，川普總統的「美國第一 (America First)」策略恐怕會長時間損害美國在非洲的影響力。

比爾蓋茲在達沃斯論壇上表示，中國等其他國家持續向非洲大陸推進，美國不應該撤退。比爾蓋茲所成立的 Bill & Melinda Gates 基金會過去五年在全球健康項目上花費約 120 億美元，戮力對抗瘧疾和結核病等疾病。

「在硬實力和軟實力的權衡下，獨獨美國一味強調硬實力，我厭惡這種情形繼續發展下去，你不會想放棄自己的軟實力工具的。」

川普曾質疑投資開發中國家的價值，甚至說過他國受惠於美國，美國卻沒有獲得同等回饋，川普甚至提案削減提供給包括愛滋病、結核病與瘧疾等疾病的全球醫療計畫資金，但比爾蓋茲樂觀表示，他認為這事情不會發生。

蓋茲加緊中美洲對抗瘧疾的投資，與 Carlos Slim 基金會和美洲開發銀行 (IDB) 一起，將於未來五年投資 8360 萬美元對抗該地區疾病，但該基金會的核心焦點仍放在非洲。

美國應該更專注幫助全球貧困者，「這是我選擇將微軟賺到的財富所放置的領域。我知道這筆錢可以獲妥善運用，我在這呼籲，一起繼續做這件好事吧。」

蓋茲表示，經過多年打擊疾病，這種蚊媒疾病在某些國家變得更頑抗，因為不同病毒株對某些藥物產生免疫力，私人企業應該持續投資改善對抗瘧疾的工具，即使這並非有利可圖的事業。