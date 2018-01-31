新的一年 新的川普 分析師：川普今年將展現務實的一面

根據 CNBC 分析報導，在川普總統發表了兩場重要演說後，一位分析師週三告訴 CNBC 說，2018 年，世界將看見一位嶄新版本的川普。

川普上週在瑞士達沃斯世界經濟論壇上說，只要是公平的，他支持自由貿易。他還說，他對雙邊協定採取開放態度。在週二發表國情咨文時，川普也誓言將修改不好的貿易協定。

在這兩場演說中，川普總統對國際貿易展現了較為柔軟的身段，完全不同於他在 2016 年競選時與第一年就任期間的談話。

IHS Markit 公司分析師紐曼 (Lindsay Newman) 週三告訴 CNBC 說：「他可以用有力的說詞包裝自己的成功，而且獲得廣泛認同。」

「他從沒說不要貿易協定，他只說不要壞的貿易協定。在達沃斯時，他說自由貿易必須公平而且是相互的。」

在任期的第一年裡，川普對大型貿易協定有諸多批評，並將美國的貿易赤字歸咎了國際貿易夥伴。

談起國情咨文，紐曼說：「川普是自己的最佳擁護者，上週在達沃斯的表現是如此，昨晚亦再度如此。」

「這是 2017 年，他上任的第一年，所展現出的重大成就。包括貿易，稅改與放寬管制。我們見到了經濟展望的好消息，也預見了未來的進展，及 2018 年他所希望見到的事。」

週二，川普提到稅改對勞工的影響，也承諾將推動大規模基礎建設計畫，並支持美國夢。

「開始追逐美國夢，現在的時機比以往任何時候都好，」川普說。