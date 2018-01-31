【港股解碼】群興玩具：“尷尬跨界王”玩完了？

要說玩跨界，在群興玩具面前估計無人能及。2011年才在A股上市的群興玩具(002575，SZ)至今已經跨界轉型3次之多，業務涉及範圍之廣也令人咂舌，但無論怎樣蹭熱點，玩跨界，業績仍然是“跌跌不休”。仍在停牌期的群興玩具目前處境尷尬而迷茫，我們不禁要發問：曾經的玩具大佬就這樣玩完了嗎？

廣東澄海：群興玩具的興起與發展

1991年，擁有總占地面積3萬平方米，現代化生產廠房近6萬多平方米的群興玩具實業有限公司（以下簡稱群興玩具）在廣東汕頭澄海區拔地而起。當時的澄海區是中國玩具禮品業生產、出口的聞名基地，群興玩具在這裏通過電子電動玩具的研發、設計、生產及銷售，逐步成為國內最大的自主品牌電子電動玩具企業之一。擁有高科技技術研發人才，上千名企業熟練員工，70多條裝配流水線以及100多臺注塑機的群興玩具生產的童車、電腦學習機、電動車、嬰童玩具和玩具手機等五大系列,不僅成為國內玩具的領頭羊，更是暢銷歐美、中東、東南亞各地。經過幾年的奮鬥，群興玩具在澄海地區發展迅速，先後獲得廣東省民營科技企業，中國玩具協會會員單位，國家火炬計畫汕頭澄海智能玩具創意設計與製造基地首批骨幹企業之一，廣東省著名商標等美譽。受消費者青睞的產品以及獲得的殊榮也使群興玩具迎來了新的天地——2011年4月群興玩具成功在深交所中小板上市。

上市：多舛命運的開始

在群興玩具上市初期，其業績還是可觀的。根據當時招股書披露，2008-2010年即上市的前三年間，群興玩具的營業收入分別為3.07億元、3.59億元、4.66億元，淨利潤分別為0.23億元、0.39億元、0.58億元，營收和淨利均呈現穩步增長態勢。

（群興玩具淨利潤走勢圖 來源：公開資料整理）

然而，事情在上市之後發生了轉變。群興玩具上市之後的4年間，從2011~2016年的營業收入情況不甚樂觀，除了在2012年達到5.05億元的頂峰外，自2013年開始，業績不斷下滑，到2016年只有2.51億元，不及2012年的一半。而淨利潤則更為慘烈。在2011年群興玩具的淨利潤為0.52億元，同比下降9.09%。2012年~2016年分別為0.44億元、0.24億元、0.15億元、0.18億元、0.13億元，而2016年的淨利潤已經下滑到不及2012年的三分之一了。

上市之後的群興玩具，似乎愈發偏離了行業龍頭的方向，玩具產量銳減80%，而銷量也銳減了60%。而此前上市時決定的新建電子電動塑膠玩具生產基地和研發檢測中心建設的募投專案也在2012年終止。

（群興玩具淨利潤走勢圖 來源:公開資料整理）

發展正值高速期的群興如何也不會想到上市後公司的業績會如此不堪，但更令其想不到的是此後的幾年間為了活下去，它經歷的還會更多。

活下去：“跨界鬧劇王”尷尬上演

彼時，國內玩具上市公司不多，群興玩具算得上其中的佼佼者。但上市之後的成績卻未免有些糟糕，群興玩具必須儘快找到屬於自己的發展之路，風風光光的活下去。多年來主營電子電動玩具的生產和銷售業務的群興玩具從此走上了跨界轉型之路，而這些業務卻使得群興玩具的跨界更像是一場鬧劇，在活下去的焦躁與掙扎中逐一覆滅，尷尬收場。

尷尬劇本一：玩手遊被否

2014年7月，群興玩具收購一家連續兩年虧損的手機遊戲研發企業——星創互聯，這也是它尷尬劇本的首秀。

本是想以玩具和遊戲為載體，挖掘玩具和遊戲的協同效應來達到盈利，但是意想不到是同年11月，因參與重組的有關方面涉嫌違法被稽查立案，群興玩具被暫停審核。最終，因對標的公司未來盈利能力存在重大不確定性而被否，這個與玩具最沾邊的並購重組計畫胎死腹中。

尷尬劇本二：搞核能失敗

2015年，由於業績始終不前，盈利能力下降，群興玩具又開始並購重組。擬以16億元購買三洲核能100%股權，收購核電軍工裝備製造資產。該收購完成後，公司將形成“玩具+核電軍工”雙主業。然而，令市場個投資者失望的是，這個計畫還沒到證監會審核，就被該標的的股東之一中核集團喊停，原因是該交易時機不成熟，原則上不建議核動力研究院所持三洲核能股權參與本次交易。2016年8月，群興玩具的第二次跨界鬧劇亦宣告失敗。

尷尬劇本三：做電池泡湯

前兩次的尷尬跨界結局令群興玩具決定置之死地而後生，於是，曾創造出A股歷史上30個漲停板神話的紀曉文將林偉章和一系列高管diss到幕後，空降群興玩具的董事會。2017年3月，群興玩具再次上演重組大戲，擬通過發行股份方式收購時空能源100%股權，交易價29億元，溢價率近18倍，目的是進軍新能源汽車鋰離子動力電池系統領域，將雙主業模式業務做強。

然而，群興玩具的跨界重組似乎被種下了魔咒，備受大家期待的大神也沒能將封印解除。因複牌之後的股價持續下跌或調整，並沒有達到當時並購時雙方的預期，第三次跨界再次泡湯。

群興玩具：“尷尬跨界王”玩完了？

就此，上市後一直都在虧損且不停跨界的群興玩具的處境尷尬而迷茫。2017年的財報中，更是有連續3個月營業收入為0，存貨量為0，預計全年虧損約0.14億元至0.21億元。一個季度的0業績以及多次並購失敗的唏噓中令群興玩具的控股股東們萌生退意，2017年12月25日其控股股東廣東群興投資宣佈他們正在籌畫公司股權轉讓事項，預計該事項可能導致公司實際控制人發生變更。

截至目前，股權擬受讓方正在履行有權部門事前審批流程。群興玩具也依舊在停牌中。

北京一投行人士近日表示，從目前籌畫股權轉讓涉及實控人可能變更的情況看，極有可能是先變更實控人，然後注入資產，即目前流行的類借殼模式。

近日，群興玩具的主業以及未來發展情況遭到深交所問詢，隨後，群興玩具在回復中表示，公司打算投資建立B2B+O2O玩具管道電商系統的實施主體，繼續推動公司玩具產業升級轉型以及第二主業的發開拓。

群興玩具曾有過其輝煌的歷程，多次跨界失敗之後能不能從中找到重振雄風的新劇本？以下的方法或許群興可以借鑒一二。

同為六大玩具公司之一的邦寶益智、奧飛娛樂或許能都給群興新的啟發。

奧飛娛樂（002292）牽手天貓母嬰進行嬰童戰略佈局，有證券分析師認為，奧飛娛樂在影視動漫領域、玩具、嬰童領域進行的深入佈局，加大了資本運作和戰略合作，未來業績有望進一步放大。

邦寶益智（603398）將佈局定位在幼稚園建立“教具-教材-師資培訓”的獨有模式，進一步形成學校、幼稚園、培訓機構、社區和家庭的完整市場體系，同時也在積極尋求國內外熱門IP合作，包括“史努比”、“小豬佩奇”等，意在打造集益智產品、教育、 IP的產業生態圈，增加用戶黏性。

影視及遊戲業務取得較大收益的驊威文化（002502）2016年的淨利潤 3.19177億元，比上年同期增長 165.21%，走上了一條集影視、網路遊戲、動漫及周邊衍生產品等為一體多元互聯的綜合性互聯網文化公司的發展道路。

我們縱觀群興玩具一路的跨界尬演，其雖然想通過跨界來將公司發展方向拓展到更新的領域，無疑這種模式值得肯定，但這種雙主業模式的探索仍存在一定問題——第二主業的方向始終沒有確定。沒有明確的發展方向，無論怎樣鋪陳劇本都將被寫死。

跨界不是不可以，但是群興玩具在跨界的同時也要考慮到跨界標的的實際可操作性以及盈利的預見性。三人行必有我師。在同行的業績面前群興看到的不僅僅是具體數字的差距，更重要的是背後正確的發展戰略、明確的業務佈局和對未來主業務的獨到眼光與快速行動力。對於未來的發展，目前仍舊停牌的群興表示仍充滿信心，那麼，隨著控股股東謀劃退出，群興的主業也會隨之改變嗎？此前四年三次的“尷尬跨界鬧劇”還會上演嗎？“尷尬跨界王”真的玩完了嗎？

作者：熊玉嬌

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