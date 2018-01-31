【大行報告】中金升旭輝(00884-HK)目标價至8.85元 重申推薦評級

2018年1月26日，旭輝控股集團(00884-HK)發布公告，公司擬發行本金總額為27.9億港元的零息可轉換債券(及最高額度為3.04億港元的增發債券)。假設按轉股價每股9.30港元悉數轉換，轉換後的股份相當于公司經擴大後股本的約4.19%。

中金報告表示，如果可轉債悉數轉股，公司2018年底淨負債率將由85%下降15個百分點至70%。更強勁的資産負債表將為旭輝提供更多的加杠杆空間，從而進一步提升公司土儲補充能力，使其銷售強增長勢頭在更長期得以保持。

該行指，考慮到公司有能力準備2200億元的可售資源(同比增長57%)，2018年銷售額有望達到1600億元(同比增長54%，目前市場預期同比增長40%)。由于2017年土地購買成果豐碩(購地1320萬平方米;銷售630萬平米)，公司目前對于增加新開工面積和新貨供應無壓力。

此外，考慮到項目交付增加，將2017年/2018年核心淨利潤預測上調4%/7%至38 億元/ 52 億元，同時引入2019年核心淨利潤預測為70億元(同比增長35.2%)。重申“推薦”評級，并將目标價上調27%至8.85港元，對應25%的股價上升空間。中金看好旭輝高确定性的銷售強增長，持續快速的盈利增長，以及在快速擴張同時可控的財務杠杆。

截至發稿，旭輝股價跌2.34%，報6.69元，成交1.49億元。

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