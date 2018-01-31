NBA／詹皇下季去快艇？美媒：不太可能

快艇和活塞昨天做出本季 NBA 最大的一筆交易，快艇送出了當家球星 Blake Griffin，並得到 Tobias Harris、Avery Bradley 等戰力，同時清出了薪資空間。這也讓外界好奇，在今年球季結束後，快艇會不會成為「詹皇」LeBron James(詹姆斯) 生涯加入的第 3 支球隊。

James 今年合約結束後將成為自由球員，早在季初就有美媒報導，前者可能會前往湖人，和 Paul George 以及 DeMarcus Cousins 等球星一同組建另一支爭冠球隊。

但湖人目前看起來並不想為了清出垃圾合約、而交出自己的潛力球員，這可能導致「三巨頭」會首洛杉磯的計畫落空。但在快艇清掉 Griffin 的合約，並找來兩名優秀側翼後，看起來似乎比湖人更有吸引力讓皇帝「移駕」到洛杉磯。

但也有媒體認為「LBJ」不會考慮成為快艇的一員，因為他需要思考的兩個問題：第一是這個決定是否可以替他自己贏來另一枚戒指；再來是這球隊對他自己的品牌幫助有多大，當然家庭因素跟生活方式等因素也需要去考慮，但主要還是這兩個點會決定接下來事情會怎麼發展。

而如果不借助交易，那麼快艇要在 2019 年的夏天，才能有薪資空間簽下另一位大咖球星，(可能是 Jimmy Butler、Kyrie Irving、Klay Thompson 等其中一人)。但 James 很難等到那時候，他已經 33 歲了，在本季他看起來又有些下滑的情況下，他不可能浪費時間來等待一個不確定的計畫。

另外也有消息指出，快艇對於 James 的加入並不抱期待，但他們還是會打電話聯繫看看。

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