經部態度轉彎 要求美諮商關稅措施

美國已告知 WTO 將針對進口太陽能晶矽電池及模組，以及洗衣機，課徵高額關稅，採取防衛性措施，經濟部官員證實，已向 WTO 提出要求，要與美國進行諮商。政務委員鄧振中表示，就是想追問美國為何這樣做、要如何執行，以確保台灣的利益，也強調從未說過要放棄在 WTO 的權利。（記者陳儷方報導）

美國日前宣布，將對進口太陽能設備及洗衣機，課徵防衛性關稅，韓國第一時間揚言告到 WTO，但我國經濟部第一時間反應卻是認為對台灣相關產業沒有太大影響，也不打算到 WTO 向美國提訴訟，不過，現在態度轉變，政務委員鄧振中證實，已經透過 WTO 要求與美國諮商，希望了解美國的執行方案，以評估是否會影台灣相關廠商的權利，「他要怎麼做，他將來的執行我們要弄清楚，我們覺得在什麼地方可以避免我們的傷害，我們會盡量去做。內容公開的，我們研究過的，但我們還是要追問為什麼這樣做，怎麼執行，是否能確保我們的利益，有什麼補救措施該採取的，會提出要求看怎麼補救。」

鄧振中強調，一開始就沒有說要放棄在 WTO 相關協定的權利，但必須等美國向 WTO 提出後後，WTO 會員國的權利，才能啟動，所以南韓政府可能是講得早了點。

貿易局長楊珍對此表示，WTO 會員國採取防衛性措施時，都必須通知 WTO，其他會員國可以對防衛性措施提出看法，並與該國交換意見。

目前，經濟部想了解美國如何管理進口配額，2.5GW 怎麼算，而且國內相關業者也很關心，因此才向美方提出諮商的要求，但現在談求償則是還太早。

相對於南韓第一時間就表態訴諸 WTO，台灣雖然是慢了很多拍，但終於也是開始了動作。

中廣記者陳儷方台北報導。