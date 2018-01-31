當VIX恐慌指標狂飆時 CNBC：投資人快藏身這2大資產

根據 CNBC 的 Kensho 分析，當市場下跌，波動性上升時，投資者應該藏身於債券和黃金中。

FX168 財經網報導，CNBC 發現，在過去 10 年裡，當市場「恐慌指標」CBOE 波動性指數 (VIX) 在 5 天內上漲 5 個百分點時，流動性交易所交易基金表現更佳。

在這種情況下，iShares 20 年期美國國債 ETF(TLT) 平均上漲了 2.1%。在股市動盪時期，投資者可能會尋求美國國債的安全性。

美 10 年期債券殖利率走勢。

如果股市續跌，投資者還可能會開始尋找安全的避風港，黃金也是選項之一。

美東時間周二 (30 日) 收盤，道瓊工業指數重挫 362.59 點或 1.37%，至 26076.89 點，創 5 月以來最大單日跌幅，盤中低點的跌點更達 411.06 點。

Nasdaq 指數收低 64.02 點或 0.86% 至 7402.48。S&P 500 指數收低 31.10 點或 1.09% 至 2822.43。費城半導體指數收低 27.97 點或 2.03% 至 1350.44。

此外，VIX 指數在過去 2 周內增加逾 5 點，達到 8 月份以來的最高水準。周二 (1 月 30 日)StockQ.org 的 VIX 波動率指數報 14.57。

圖：StockQ.org

調查結果顯示，在波動性不斷上升的時期，黃金表現也不錯。在 VIX 指數在 5 天內上漲了 5 個百分點後，iShares Gold Trust 和 SPDR Gold Trust 平均上漲 0.9%。