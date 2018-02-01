貴金屬盤後─黃金收高3.60美元 但盤後反轉下跌

黃金期貨週三溫和收高，美元指數小幅轉弱，支撑了黃金上揚。

但電子盤交易中，黃金則反轉走低。Fed 今日決議維持短期利率不變，一如預期，但預期今年通貨膨脹將上升，暗示 3 月可能升息，黃金因而下跌。

2 月黃金收高 3.60 美元，或 0.3%，至每盎司 1339 美元。但 Fed 消息公布後，黃金跌破 1335 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數今日持續下跌，但 Fed 消息公布後，反彈上揚。最近交易中，美元指數上漲 0.1% 至 89.272。

利率上升對黃金屬利空，因黃金不具有利息，且利率上升能支撑美元走強。

分析師說，雖然 Fed 政策聲明小幅偏向鷹派，但並無重大意外。未來美元走勢仍將是影響黃金的主要因素。長期投資人已開始押注歐元，日元與英鎊，這些央行將開始縮減振興措施。這將是未來一年，推升黃金的最大因素。

其他金屬方面，3 月白銀上漲 18.3 美分，或 1.1%，收於每盎司 17.241 美元。

3 月銅上漲 0.2% 至每磅 3.196 美元。4 月白金收於每盎司 1004.30 美元，上漲近 0.3%。

3 月鈀金下跌近 2.8% 至每盎司 1023.55 美元，連續第五天下跌。