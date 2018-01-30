【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

11270 創高後，連續 5 天的震盪了

摩台結算 + 川普國情咨文所以要跌？！

【盤勢分析】

美股昨日回檔！費城半導體表現較強！台股在【龍捲風操盤術】：日 KD 持續死亡交叉下，開低震盪走低，上市櫃下跌家數高達 1310 家，個股差異極大！準備邁入 2 月份，可開始留意中美貿易戰，匯率，及 1 月營收，不放假概念股！或是跌得很深，已跌不下去的個股，農曆年前也有機會表現一下！？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日因日 KD 持續死亡交叉，所以指數大跌 145 點，真的很可惜，錯失向上契機 (主因被美電子盤大跌所拖累)！而加權週線：週 KD 還是黃金交 (開口有略為縮小的嫌疑，本週需快速上攻)，目前行情仍無問題，很多個股已出現波段行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數震盪！個股方面：行情出現輪動格局，矽晶圓、MOSFET、被動元件、LED、車用、【板卡電競比特幣】等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天漲 8 天後，開始出現大規模震盪 (已第五天)，很多股票快速壓回，定義為【洗盤】，只要融資退場，籌碼將更趨安定

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+2)，5483 中美晶 (+1)，6182 合晶 (-1.25)、3532 台勝科 (+2)，這類族群週五急跌後，今表現相對強勢，可留意法人籌碼動向

◎【電動車概念股】：4739 康普 (-0.5)、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、2231 為升、1536 和大 (+1.5)、8349 恒燿、2421 建準、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯 (+4)、5243 乙盛、6238 勝麗 (+3)！可留意 TESLA 走勢 (打底完成)，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價！

◎【光學】：3019 亞光 (-1)、3441 聯一光、4976 佳凌、3428 光燿科 (+0.6)、3630 新鉅科、6209 今國光、3504 揚明光，今日多檔都留下引線，代表仍有承接買盤

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-9.5) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(-0.5)、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今普遍回檔，留意下週回檔量縮不破低的買點！

◎ MOSFET：6435 大中 (-3)、6525 捷敏 (-2.9)、3317 尼克森 (-1.25)、8261? 鼎 (-0.65)、5299 杰力 (+8)、6138 茂達 (+1.5)，此族群今有輪漲的趨勢，衝高都不用追，可留意剛整理結束的個股！

◎ LED：2448 晶電、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，產品報價上揚，震盪量縮仍可留意！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意、3035 智原、3661 世芯、6591 動力、6150 撼訊、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎、3540 曜越、2331 精英、2399 映泰，此族群今開始震盪，留意量縮不跌另一次上車的機會，留意法人大互動向！

◎ 今日指數若是個股【續弱】的個股有：3645 達邁、8478 東哥、6121 新普、1319 東陽、3338 泰碩、6462 神盾等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮