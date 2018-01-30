【亞洲投顧】寶得富股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

換全新轉強，主力股一檔接著一檔攻擊

今天大盤量增下跌，受到美股電子盤的影響，大盤跌破 11089 點支撐，既然跌破支撐，盤勢就是轉弱，容易回補 11030 點缺口，帶量回補缺口的話，盤勢會進一步轉弱，要特別注意，請先顧好手中持股，控制風險。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，重新進場佈局，龍哥前幾天直接帶會員買進 3035 智原，現買現賺漲停，獲利已經來到 29% 左右；3037 欣興也創高；尊龍會員持股，蠟筆小新~ 2455 全新~ 轉強攻擊，主力股一檔接著一檔攻擊，龍哥還要佈局一檔新主力股，準備起漲，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 4139 口，自營商期貨空單增加 3096 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單增加，不過選擇權賣權很多，避險狀況明顯，自營商選擇權短線偏多，盤勢轉弱，不過籌碼還可以，有機會快速止跌。



2481 強茂先轉強，再換 3035 智原和阿信~ 4725 信昌化以及華哥~ 2367 燿華轉強，又換 2353 宏碁和 3037 欣興轉強，看看 6147 頎邦也過高，今天 2455 全新攻擊，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2455 全新，3035 智原，2353 宏碁

3037 欣興，6147 頎邦，4725 信昌化

3006 晶豪科，3034 聯詠，3611 鼎翰

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 11030 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 11030 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估