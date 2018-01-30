與谷歌完成11億美元協議 銀彈到手宏達電強化手機業務

HTC 宏達電今（30）日表示，已與 Google 完成 11 億 美元 合作協議。根據該協議，Google 延攬原參與打造 Google Pixel 手機的 HTC 成員加入，宏達電將其智慧財產權非專屬授權予 Google 使用。就此次交易，宏達電將收到 Google 所支付的 11 億 美元 之交易價金。宏達電今（30）日股價收在 71.4 元，漲幅 1.7%。

宏達電旗下原本有自有品牌及 Power by HTC 兩個團隊，去（2017）年 9 月底，宏達電與 Google 宣布簽署協議，根據協議約有 2000 多人的 Power by HTC 團隊會轉移到 Google，Google 將支付 11 億美元交易價金（當時約合新台幣 330 億元）。對於宏達電來說，此項協議合作可以強化公司自有品牌智慧型手機業務，持續執行精簡產品組合策略，進一步提升營運效率及財務彈性。

當時宏達電也認為，擁有自有的智慧產權組合，同時組成世界級的人才，認為這是無可比擬的價值鏈，而人才與產權將支持宏達電持續發展 VIVE、AI、物聯網等領域。而對 Google 來說，該項協議可強化原有的硬體部門，支持對硬體業務的總體投資，雙方合作可促進 Pixel 的持續發展，以軟體、硬體及服務來創造最佳體驗。

而宏達電今日宣布 11 億美元銀彈到手，董事長暨執行長王雪紅表示，HTC 開啟了嶄新的一頁，公司將以自有品牌智慧型手機與虛擬實境系統 HTC VIVE，繼續引領創新。相信公司優秀的研發團隊、聚焦重點營運的策略以及挹注的資源，能使 HTC 專注研發新一代的行動裝置產品，將為全球消費者帶來截然不同的行動生活體驗，並為股東們創造長期利益。

宏達電表示，本協議交易之完成，有助 HTC 更聚焦於自有品牌智慧型手機業務，延續先前成功推出之旗艦產品 HTC U11，正積極準備下一代旗艦手機以及其他優秀的產品。同時，HTC 將持續構建虛擬實境生態系統，擴展 VIVE 版圖，繼續投入物聯網、擴增實境和人工智慧等領域的創新。

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