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與谷歌完成11億美元協議 銀彈到手宏達電強化手機業務
※來源：NOWnews

HTC 宏達電1月30日表示，已與 Google 完成11億美元合作協議，將收到 Google 所支付的11億美元之交易價金。(圖：NOWnews)
HTC 宏達電1月30日表示，已與 Google 完成11億美元合作協議，將收到 Google 所支付的11億美元之交易價金。(圖：NOWnews)
HTC 宏達電今（30）日表示，已與 Google 完成 11 億美元合作協議。根據該協議，Google 延攬原參與打造 Google Pixel 手機的 HTC 成員加入，宏達電將其智慧財產權非專屬授權予 Google 使用。就此次交易，宏達電將收到 Google 所支付的 11 億美元之交易價金。宏達電今（30）日股價收在 71.4 元，漲幅 1.7%。

宏達電旗下原本有自有品牌及 Power by HTC 兩個團隊，去（2017）年 9 月底，宏達電與 Google 宣布簽署協議，根據協議約有 2000 多人的 Power by HTC 團隊會轉移到 Google，Google 將支付 11 億美元交易價金（當時約合新台幣 330 億元）。對於宏達電來說，此項協議合作可以強化公司自有品牌智慧型手機業務，持續執行精簡產品組合策略，進一步提升營運效率及財務彈性。

當時宏達電也認為，擁有自有的智慧產權組合，同時組成世界級的人才，認為這是無可比擬的價值鏈，而人才與產權將支持宏達電持續發展 VIVE、AI、物聯網等領域。而對 Google 來說，該項協議可強化原有的硬體部門，支持對硬體業務的總體投資，雙方合作可促進 Pixel 的持續發展，以軟體、硬體及服務來創造最佳體驗。

而宏達電今日宣布 11 億美元銀彈到手，董事長暨執行長王雪紅表示，HTC 開啟了嶄新的一頁，公司將以自有品牌智慧型手機與虛擬實境系統 HTC VIVE，繼續引領創新。相信公司優秀的研發團隊、聚焦重點營運的策略以及挹注的資源，能使 HTC 專注研發新一代的行動裝置產品，將為全球消費者帶來截然不同的行動生活體驗，並為股東們創造長期利益。

宏達電表示，本協議交易之完成，有助 HTC 更聚焦於自有品牌智慧型手機業務，延續先前成功推出之旗艦產品 HTC U11，正積極準備下一代旗艦手機以及其他優秀的產品。同時，HTC 將持續構建虛擬實境生態系統，擴展 VIVE 版圖，繼續投入物聯網、擴增實境和人工智慧等領域的創新。

 

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