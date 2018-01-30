十年耕耘 蘋果在印度市占為何只有2.5%？

蘋果 iPhone 進入印度市場已經十年了，但這可能是蘋果手機成長最慢的大市場，在大商場設立蘋果商店可能有助於行銷，但是對蘋果公司來說，要靠這點打入這全球第二大智慧手機市場遠遠不夠。

蘋果不斷重申努力開發印度市場的承諾，但分析師和用戶指出蘋果手機拓展印度市場的兩大難題：首先，對多數印度消費者而言，iPhone 實在太貴了。第二，蘋果的核心服務如蘋果地圖和 Siri 在當地運作不良。

蘋果印度當地的發言人拒絕對其服務發表評論，也拒絕受訪談論蘋果在印度所做的任何努力。

根據市調公司 Counterpoint 和 IDC，對節儉的印度人來說，多數人選購的智慧手機價位在 150 美元以下，所以 iPhone 只能看看就好。以最便宜的 iPhone X 為例，在印度定價為 92430 盧比 (1450 美元)，最便宜的 iPhone 8 也要 66120 盧比 (1040 美元)，售價這麼高是因為當地政府對電子零件徵收非常重的進口關稅。

為了規避關稅，蘋果試圖與台灣契約廠商緯創 (Wistron) 合作，在印度當地製造 iPhone SE，這使得 iPhone SE 成為印度最近幾代中最便宜的 iPhone 機型。

但分析師表示，蘋果還必須付出更多努力。

三星和中國智慧手機廠如小米、Vivo 和 Oppo，許多廠商在這五年來才陸續進入印度市場，但其市占率卻越來越高，根據市調公司 Counterpoint 和 IDC 去年 9 月止的季度報告，三星和中國已拿下 80% 市場，而蘋果才 2.2% 市占率，年底也僅小幅上升至 2.5%，小米和三星兩個月來的手機銷售量就超過蘋果忙一年的銷售量。

對蘋果來說，更令人擔憂的應該是在印度暢銷的機種，即使蘋果在其印度官網沒有列出復活的 iPhone 6 (最基本款為儲備內容 32GB) 和 iPhone 5S，但這兩款卻是這幾季來賣得最好的 iPhone。

Counterpoint 指出，就算是蘋果擅長的高階智慧手機領域，也不斷節節敗退給三星和 OnePlue，在高階智慧手機市場 (價位高於 470 美元的手機)，蘋果在購物假期的市占率自 2016 年同期的 59% 下降至 35%。

產業觀察者認為，三星和小米因為提供的智慧手機選擇比較多而受惠，三星的 12 款智慧手機，價位自 100 美元到 150 美元，是 2017 年第三季該公司最暢銷機型。

這兩家廠商也因為投資解決當地難題而受益。例如，小米以 Android 為基礎打造的 MIUI 作業系統已經成功與幾個熱門的當地服務整合，如 Paytm，該服務也可以封鎖不受歡迎的來電和簡訊。相比之下，蘋果對印度提供的服務項目相當少，忽略了印度獨有的問題。

在所有蘋果服務中，Apple Music 可能是印度最棒的串流音樂服務，這是因為其目錄逐步擴大，且月費尚算大眾可負擔得起，受訪用戶雖然稱讚 Apple Music，但換到談論蘋果地圖和 Siri 就是不同的語氣了。

蘋果地圖在印度有定位的鄉鎮程式很少，也常常連地標都沒有，也沒有基本的方向轉彎功能。在印度班加羅爾每天開車上下班的 Mihir Sharma 說，「蘋果地圖在印度是個笑話。」

蘋果的語音助理 Siri 也一樣掉漆。別說 Siri 常聽不懂印度當地語言，就算用戶使用英文，也因為印度腔調而難以與 Siri 溝通。蘋果最近一次更新 iOS 附上了印度字典和印度鍵盤，但用戶仍覺得效果不佳，相較而言，去年在印度推行的谷歌助理和亞馬遜的 Alexa 就獲得不錯的迴響。

印度 2016 年晚期逐漸朝電子錢包前進，諸如三星和谷歌等國際大廠紛紛推出自己的付費服務，也不少人引頸盼望蘋果跟進推出，但直到現在，蘋果網路和服務的資深副總裁 Eddy Cue 受訪時表示，公司還在探索該項服務在印度推行的可能性。

研究公司 CMR India 分析師 Faisal Kawoosa 表示，「無可否認的是，蘋果系統與印度用戶的使用方式和價值對不上頻，所以蘋果提供的服務無法吸引印度用戶。購買蘋果產品的人也不是典型的印度用戶。」

蘋果的印度策略普遍來說與其他矽谷大廠非常不同，不論是谷歌、臉書和微軟，他們都會推出一些特製 app，在地化其核心服務，使其能在印度緩慢且不規則的網路上運作。

蘋果是少數十多年前就在印度維持軟體開發團隊的國際公司，本來是有早期發展優勢，但是後來因焦點轉向其他市場，所以在 2006 年裁撤研發團隊多數員工。

最近幾年蘋果對印度的觀念已經轉變，在西方市場 iPhone 銷量下滑之際，2012 年庫克還稱印度是小市場，但 2016 年卻特地造訪印度，並宣布在南印班加羅爾設立「App 加速器中心」，協助印度開發者設計 App 應用軟體。根據數十名計畫參與者說法，蘋果希望他們為當地市場開發 App，而非服務西方觀眾。

蘋果也終於開始解決當地消費習慣，最近幾年，Amazon India 和 Flipkart 都曾提供特定 iPhone 機型大量折扣，例如 iPhone SE 可以用 17999 盧比 (280 美元) 買到。

在 2017 年第四季財報中，庫克曾指說，公司須要建立商店、改善通道、幫助開發商生態系統，並提供「對的」產品線才能在印度成功。

「我覺得我們在那裏有進步，也逐漸了解這個市場，但我們還有一段很長的路要走，這其中我看到的是很大的商機而非問題，我也樂觀看待成長率。」

但隨著當地高層變動，蘋果公司可能面臨內部障礙。2016 年被任命為印度蘋果管理者的 Sanjay Kaul 上個月離開公司，由蘋果印度服務超過十年的 Michel Coulomb 取而代之。Kaul 的前任 Maneesh Dhir 也在兩年前離開公司。

蘋果發言人拒絕對內部人事變動發表評論。

儘管高層異動，研究機構 Convergence Catalyst 的創始人兼合夥人 Forrester Meena 和 Jayanth Kolla 表示，他們對蘋果在印度的未來持樂觀態度，他們相信公司未來幾年可以大幅提升其表現。

「對蘋果來說，印度市場還沒有達到拐點，但是公司方向已經對了，市場也將相對反應了。」