高盛：熊市風險低 但快要修正了 投資者應準備逢低布局！

高盛 (Goldman Sachs) 認為，「修正訊號正在閃爍」，並建議其客戶為接下來幾個月的修正做好準備，可以逢低布局了。

高盛首席全球股市分析師 Peter Oppenheimer 週一寫道，「不管觸發的原因是什麼，未來幾個月都非常有可能出現某種形式的修正。我們高盛牛 / 熊市指標處於高位，但在低核心通膨和寬鬆貨幣政策持續的情形下，比較有可能出現修正而不是熊市。」

分析師解釋，S&P 500 已經進入一段未見 5% 以上修正的走勢，這是自 1929 年來最長一次，雖然熊市風險「低」，但如果在未來幾個月出現市場重新評估，這也不令他意外。

「在牛市內下跌 10% 以上不會很少見，4 個月牛市平均修正幅度是 13%，然後再花 4 個月的時間拉回來。」

雖然 S&P 500 和道瓊工業平均指數本月已創新高點，但市場恐慌指數 Cboe 波動率指數（VIX）也跟著上升，週一 VIX 達到 13.21 高點，從僅僅一個月前的歷史低點 9 竄升上來。

過去 12 個月的特點可說是長期缺乏波動，股市一路上漲，係因各貨幣政策緊縮的廣泛宣傳效果，但現在隨著信心大增、稅改通過、川普威脅破壞長期貿易協議… 2018 年的現況可能要改變了。

Oppenheimer 表示，「在上漲的市場中，波動性增加，這部分可能反映風險提高，也可能反映看漲者的心態，他們願意溢價增加上行曝險。投資者應該對這種時期抱持警戒，這時期樂觀情緒已高估資產，因為這時期小小的『失望』也會令人受傷。這時期的跡象是『所有消息都是好消息』，例如股市上漲，升息預期上升，因為這被視為成長的佐證。」

資金流入股市的情形也增加，因為「擔心錯過漲潮」的情緒催動投資者不管不顧的投入股市。本月稍早，具焦股市的共同基金和 ETF 都獲得 580 億美元資金挹注，創 4 週來最高水位。

可以確定的是，雖然高盛可能認為股市早該出現修正，但分析師認為，投資者應該準備好逢低買進了。

Oppenheimer 表示，「我們仍保持加碼，而且認為熊市風險很低，儘管宏觀展望強勁，但要記得一點，逢低買進比追高還好。」