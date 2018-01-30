稅改加持 埃克森美孚宣布未來5年在美總投資500億美元

全球最大的上市石油公司埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM-US) 週一表示，未來五年計畫在美國投資總額 500 億美元，其中包含先前已宣布的 150 億美元。

埃克森美孚執行長 Darren Woods 表示，這項投資部分係因稅改通過才得以進行。「這些投資是靠我們公司獨特的優勢所支撐，並靠最近簽署通過的歷史性稅改案來強化。」

「這些正面的發展將意味整個美國各行各業有更多就業機會和經濟擴張。」

埃克森美孚計畫部分投資用在增加德州西部和新墨西哥東南部二疊紀盆地 (Permian Basin) 的頁岩油生產，埃克森美孚將擴大營運，改善基礎設施和建設生產基地，預計將創造數千個工作機會。

去年埃克森美孚透過收購 Bass 家族持有的公司，擴大在二疊紀盆地的持股，根據休士頓 PLS 顧問公司，當時 56 億美元的收購是美國石油和天然氣開採與生產領域的第二大收購行動。

Woods 表示，週一宣布的投資計畫是接續去年已在美國墨西哥灣沿岸地區數十億美元的投資項目。

該公司去年 3 月宣布將花費 200 億美元在美國墨西哥灣沿岸地區建造化學、煉油、潤滑油和液態天然氣設施。當時該公司表示，該投資目標創造 12000 個永久性職位。

Woods 週一表示，公司可能會擴大在墨西哥沿岸地區的設施，目前暫待評估稅率降低對現行計畫階段的幾個項目之影響。「這些對我們的股東來說是很有品質的投資，稅改通過後讓這些計畫更棒了。」