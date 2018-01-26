鴻海InFocus印度對手換人！小米躍居印度手機品牌霸主

印度是鴻海 (2317-TW) 旗下手機品牌 InFocus 主攻的重要市場，原本鎖定的對手是韓國三星，不過現在對手換人了，根據研究機構統計，小米 2017 年第 4 季印度出貨量達 820 萬支 2017 年第 4 季，已經超過三星的 730 萬支。

產業研究機構 Counterpoint 統計資料顯示，2017 年第 4 季小米在印度手機市場佔有率為 25%，至於三星則是降到 23%，另外聯想、Oppo 及 Vivo 則是打成一片，市佔率均約在 6% 左右。

印度財經報紙《Economic Times》日前報導，InFocus 2017 年在印度總出貨量約 600 萬支，包括功能性手機及智慧型手機銷售量，市佔率約 2%。InFocus 預計今年將在一口氣推出 10 款 4G 版的功能性手機，目標是要在印度賣出 1000 萬支功能型手機及智慧型手機，預計在 2018 年會計年度 (2018 年 4 月到 2019 年 3 月) 將搶下 5% 的手機市占率。

InFocus 設定要在 3 年內晉身為印度前 5 大手機品牌，至於策略則是採用機海戰術，其中 2017 年就推出 8 款售價在 5000-1100 元印度盧比 (約新台幣 2300-5200 元) 的智慧手機，以及 8 款售價為 700-1100 元印度盧比 (約新台幣 330-520 元) 的功能性手機。同時當地員工人數也從 50 人增加到 200 人。