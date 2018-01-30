【大行報告】廣發：低估值板塊價值重估有望持續 高成長板塊有望反彈

廣發證券發表研究報告指，自今年年初以來，基本面改善的低估值股票逐漸替代高估值高成長股票成為投資者的新寵。房地産、銀行、證券、煤炭、原材料、石油和航空股升幅明顯，跑赢恒生國企指數和恒生指數。而高盈利成長型行業如TMT、博彩和汽車股則跑輸大市。該趨勢與廣發此前的預期一緻，即基本面改善的低估值板塊如金融板塊將獲得重新估值。具體來看，房地産板塊的火熱主要由強勁的銷售數據和具有彈性的房價所驅動。銀行資産質量的明顯改善則體現在招商銀行(03968-HK)的業績快報。該快報顯示2017年的不良貸款率從2016年的1.87%降至1.61%，2017年盈利則告别單位數增長，同比增長13.7%。

該行指，截至1月26日，在滬港通前十大成交活躍股票中，六支是銀行股(全部為淨買入)，而在2017年12月前十大成交活躍的股票中，隻有三支是銀行股。在深港通前十大成交活躍股票中，有兩支是銀行股(全部為淨買入)，而2017年12月則沒有銀行股跻身前十。

另一方面，滬港通汽車和保險板塊的淨賣出金額最為顯著。而深港通則是汽車、保險、智能手機相關個股和房地産的淨賣出金額最大。

由于南下資金持續流入，1月南下資金日均成交額(截至1月26日)錄得201億港元，較上個月增加54%，占港股成交額的比重從上個月的12.6%升至12.9%，南下資金日均淨買入則大增107%至33億港元。截至1月26日，港股市場的日均成交額錄得1569億港元，較上個月增加51%。

盡管年初至今金融股升幅強勁，但由于金融股，尤其是銀行股，估值依舊明顯低于2015年的高點，廣發認為該板塊的價值重估有望持續。除了招商銀行和中國平安(02318-HK)之外，和2015年的水平相比，銀行股目前的P/B普遍存在10-40%的折讓，保險股目前的P/B存在15-40%的折讓，而證券股目前的P/B存在50-60%的折讓。

在經曆了過去幾個月的回調之後，智能手機零部件供應商如瑞聲科技(02018-HK)和舜宇光學(02382-HK)，以及汽車股如吉利汽車(00175-HK)和華晨中國(01114-HK)的估值更加合理，也更有吸引力。該行認為以上個股的估值會觸底反彈，有望在未來幾個月内回升。

廣發表示，整體來看，港股市場本輪牛市方興未艾。在環球經濟複蘇和外圍股市表現強勁的大背景下，持續的盈利增長和價值重估對港股帶來有力支持，因此看好港股未來走勢。需要留意的是，自從去年12月6日的低點，恒指已經累計大漲4930點或17.4%，任何外部的沖擊或政策的利空都有可能觸發回調。不過，倘若股市發生回調，正是買入的時機。

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