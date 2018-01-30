英皇證券(00717-HK):樓按業務未來有大增長空間

英皇證券集團(00717-HK)執行董事陳錫華於今日股東會之後表示，希望未來在穩定發展傳統業務基礎上，藉市場氣氛好，多發展IPO融資、配售等業務，期今年將因市場帶動的業務佔比由去年超過兩成提升至三成左右。

另外他表示，過去公司貸款業務及開展僅兩年的樓按業務發展較好，期望未來仍有穩定增長。目前，樓按業務佔整個貸款業務比重約在20%，未來會有更大業務增長。而其中次按的市場需求殷切，亦有增長空間。

此前公司公告稱配售最多8億港元債券，第一批1.8億港元債券已於本月24日獲發行。陳錫華表示，預計剩下部分將於3月31日之前完成發行。但細化到使用募得資金的業務範疇，他則表示要根據市場動向再做具體劃分。

目前英皇證券有10間分行，陳錫華稱不會減少分行數，但至於會否增開新分行，要視乎實用性和公司整體效益。而關於內地市場，他則指目前在北京、上海、廣州等內地一線城市均成立了代辦處，但目前暫無在內地拿牌照的意向。

文：鄒舒惠

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