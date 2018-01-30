冷到下週二 低溫探七度

今天清晨這波強烈大陸冷氣團影響最大，玉山下雪， 北部地區只有 10 到 12 度，平地最低溫出現在新竹，只有 10.7 度。明天晚上開始，又是另一波冷氣團，週末則是寒流報到，低溫下探 7 度，還會一直冷到下週二，都無法回溫，有機會持續 10 低以下的低溫。

（記者陳儷方報導）

強烈大陸附氣團加上華南雲雨區東移影響下，玉山下雪了，從清晨 3 點半下到 5 點 20，積雪 2 公分，中央氣象局預測，晚上應該還有機會下雪。

從昨天開始，明顯感到寒意，又濕又冷，今天清晨是這波強烈大陸冷氣團影響最大的時候，北部地區只有 10 到 12 度，南部地區也只有 13 到 15 度，最低溫在新竹，只有 10.7 度。氣象預報員顏增璽說，白天可以回溫一些，「白天冷空氣稍微減弱，但水氣還是偏多，北台灣高溫也只有 14、15 度，中部、花東 17 到 19 度，南部 20 到 22 度附近。」

不過，明天晚上開始，又是一波冷氣團，冷個 2、3 天之後，接著週末就是寒流報到，北部低溫有機會下探 7 度，一路冷到下週一，甚至週二都還無法回溫，「在寒流影響期間，在中部以北跟宜蘭低溫只有 8、9 度，甚至下探 7 度，高屏跟花東 10、11 度而已，等於是說，週末假期的寒流影響是非常明顯，甚至下週二還會在寒流影響下，還沒有那麼明顯回溫，低溫還是有機會來到 10 度以下。」

雖然北部濕冷，但南部過了這 2 天就好了， 冷歸冷，但偏乾冷，雖然全台一樣籠罩在寒流之下急凍，但中南部還是舒適一點。

中廣記者陳儷方台北報導。