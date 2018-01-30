NBA／驚天大交易快艇送出「幹籃哥」葛瑞芬至活塞

根據美國媒體《ESPN》報導，洛杉磯快艇隊送出當家球星「幹籃哥」Blake Griffin（葛瑞芬）至活塞隊，而快艇可獲得 Tobias Harris、Avery Bradley、Boban Marjanovic 以及第一輪、第二輪選秀權，而快艇也送出 Brice Johnson、Willie Reed 到活塞陪他。

根據知情人士透露，這項交易醞釀了 6 天，並且馬上在最近 24 小時內發酵。

而快艇隊也打算出清 Lou Williams、DeAndre Jordan，未來可能換到一些選秀權跟重建籌碼。

不過 Blake Griffin 去年才跟快艇重簽 5 年價值 1 億 7100 萬美元的超級大約，不過當中並沒有不得交易條款。

雖然 Blake Griffin 曾宣示一輩子都想在快艇隊，但事與願違，他今年平均可拿 22.6 分，7.9 次籃板，5.4 次助攻，出賽 33 場。

不過他生涯傷痛史太多，2009 年他被快艇隊以第一輪選秀狀元之姿選中，之後就因為膝傷開刀，後來他隔年復出還拿下灌籃大賽冠軍後成名，還被選為新人王。

不過他又陸續受傷，左腹肌撕裂傷，背部傷勢、以及右膝手術等，因此快艇隊也只好忍痛割愛。

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