電池模組設計關鍵人物 驚傳與特斯拉分道揚鑣

據知情人士透露，特斯拉的電池模組設計資深經理 Ernest Villanueva，在去年與公司分道揚鑣，他手中握有 8 項專利，曾參與特斯拉所有車款的電池模組設計，包含跑車 Roadster、Model S、Model X 與 Model 3。

Villanueva 於 2006 年加入特斯拉 (TSLA-US)，當時公司僅創立 3 年，他的 LinkedIn 個人檔案尚未更新，但據了解，他在幾個月之前已離開特斯拉。特斯拉拒絕回應此消息，Villanueva 則是沒有回應。

Villanueva 的 LinkedIn 個人檔案



在上週，特斯拉員工爆料，Model 3 的產量可能會減少，因為電池製造出現「生產瓶頸」，部份員工甚至必須手動組裝電池，因此他們很懷疑在 6 月時，是否能達成周產 5000 台 Model 3 的目標，特斯拉發言人則反駁此項傳聞，對外表示生產進度一切正常。

特斯拉股價日線走勢圖



Villanueva 成為近幾個月離開特斯拉的資深員工之一，今年 1 月時，Uber 網羅特斯拉的電池組開發資深經理 Celina Mikolajcza，她目前在 Uber 的飛行車部門工作。

此外，製造工程資深總監 Jason Mendez 與設備工程資深經理 Will McColl 也在今年 1 月離開特斯拉，兩者都曾參與 Model 3 的生產過程。