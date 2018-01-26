特斯拉員工爆料：Model 3還會延遲交車 電池恐有問題

據多名特斯拉現任和離任雇員透露，未來會有更多的 Model 3 型電動車推遲交付。超級電池工廠生產瓶頸沒有解決，特斯拉不得不向鋰離子電池供應商松下「借」員工來手工組裝電池，或導致質量問題。特斯拉 25 日收跌 2.39%，至 1 月 12 日以來最低。

在特斯拉剛剛公布針對 CEO 的十年績效方案後，財經媒體 CNBC 獨家爆出了「平民神車」Model 3 的生產緩慢和電池質量存在隱憂，令馬斯克離全球首富的「小目標」又遠了一步。

據多名特斯拉現任和離任雇員透露，未來還會有更多的 Model 3 型電動車被推遲交付。位於內華達州的超級電池工廠「生產瓶頸」還沒有得到解決，特斯拉不得不向鋰離子電池供應商松下「借」了一些員工來手工組裝車載電池，不少質檢人員也沒有經驗。

一位現任工程師表示，由於手工很難做到機器自動化生產那樣精切，有些鋰離子單體電池之間排布的間距過小，很擔心造成電池短路或起火。很多質檢員工是臨時通過第三方機構招聘近來的，之前大多沒有汽車行業經驗，但自己的擔憂被上級經理駁回了。

特斯拉發言人對 CNBC 表示，指控是虛假的，是無稽之談。雖然一些電池生產部門的新員工相對沒有經驗，但都接受了高強度的專業和安全培訓。每個 Model 3 電池的零件位置都被測試過兩次，整個生產過程還有三種不同的測試和取樣抽查，特斯拉從不會隨便交付有質量問題的電池車。

但這一負面消息還是令特斯拉 25 日收跌 2.39%，報 337.64 美元，創 1 月 12 日以來最低，盤後微漲 0.1%。

華爾街見聞曾提到，去年第四季的 Model 3 電動車交付 1550 輛，僅為預期交付 2917 輛的一半。第四季的特斯拉總產量為 2.46 萬輛，但 Model 3 隻產出了 2425 輛。馬斯克曾在去年 8 月對股東「打包票」稱，去年底能每周生產 5000 輛 Model 3，隨後兩度延期，最終將這個目標拖延到今年第二季末。

針對特斯拉是否「造夢」速度過慢、但燒錢卻挺快的爭議不絕於耳。批評者認為，因量產跟不上而一再拖延交付 Model 3，會損傷員工士氣、反覆測試客戶耐心，也令尼桑、通用、中國比亞迪等更有造車經驗的競爭對手迎頭趕上。

但有些特斯拉的早期員工卻認為，製造業的生產過程總是困難的，需要時間來解決。一些特斯拉的堅定支持者，例如 RW Baird 分析師 Ben Kallo 在本周二的研報中表示，相信特斯拉最終可以實現 Model 3 的全面量產，早期客戶好評很高會進一步推動需求，潛在市場範圍比預期要大。

不過生產成本問題也會日益凸顯。CNBC 發現，截止到今年 1 月中旬，還沒有起價 3.5 萬美元的基本款 Model 3 完成交付，目前發貨的都是更貴、續航里程更長的款型。Stanphyl Capital 分析師 Mark B. Spiegel 預計，Model 3 基本款的建造成本至少 4.5 萬美元，就算特斯拉能賣出更多更貴的 Model 3，也很難實現甚至是接近盈利承諾。

據那斯達克，特斯拉預定在 2 月 28 日發布四季報。去年 11 月 1 日的三季報顯示，特斯拉遭遇了最大季度虧損，不僅現金流堪憂，Model 3 的量產計劃也頗為不順。當時特斯拉股價從 332 美元直線下跌，連續多日徘徊於 300 美元，累計跌幅近 9%，8 月發行的 2025 年到期債券殖利率飆升至 6.4% 的歷史最高。（詳見華爾街見聞主編精選《四天下挫近 7% 特斯拉的「黑色一周」》）

『新聞來源／華爾街見聞』