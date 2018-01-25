券商：美元指數若跌至87 人民幣上半年直接衝6.2

人民幣匯率創逾 26 個月新高。券商預測，如果美元指數跌至 87，人民幣定價區價將上移 2000 個基點，須做好人民幣在上半年直接衝高至 6.2 的準備。

人民幣逆周期因子近乎取消之後，匯價最近加速升值。在岸人民幣 (CNY) 兌美元昨 (24) 日收報 6.3875，較上日升 167 點子，錄得逾 26 個月新高。收盤後再升至 6.37 關口，較上日夜盤收盤大漲近 400 點。離岸人民幣 (CNH) 兌美元漲至 6.3715 附近，日內累計漲幅約 270 點。

美元兌人民幣走勢

交易員指出，美匯指數持續疲弱，逢低購匯需求略升，緩解了人民幣升勢，但短期人民幣料難改偏強走勢。

美匯指數昨跌破 90 點心理關口，至 89.304，為 2014 年 12 月 31 日以來首次。中資交易員指出，限流出、擴流入的政策會加劇人民幣的升值預期，政策短期或有所鬆動，市場正在形成人民幣升值慣性。

《星島日報》援引招商證券預測，如果美元指數跌至 87，那麼人民幣定價區間也會相應上移。3% 的對應波幅約為 2000 個基點。因此也須做好人民幣在上半年直接衝高至 6.2 的準備。

美元指數昨跌破 90

人民幣兌美元自去年 12 月中旬以來已加快升值，至今累計升幅逾 3.5%。單計今年以來內的升值幅度亦已接近 2%。

另外，上海銀行同業拆款利率 (Shibor) 短期利率下跌，隔夜拆款利率報 2.574%，跌 2.8 個點子；1 周拆款利率報 2.832%，跌 3.1 個點子。

