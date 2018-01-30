換新鈔了！2/8起金融機構提供換鈔服務

農曆春節將到來，中央銀行公佈今年農曆春節前新鈔兌換時程，由二月八日開始到二月十四日共 5 個營業日，全台 8 家金融機構有 454 個分行，受理兌換新鈔。央行因應春節的大量貨幣發行，早已做好準備，但每年發行的新鈔很多都因為民眾過量提領，導致年後有不少鈔券又回流央行，因此，央行也特別提醒民眾酌量提領新鈔使用。（張佳琪報導）

因應農曆春節的到來，央行發行局每年都會提早準備足額的通貨發行，今年的大量貨幣發行，央行發行局差不多是在去年十一月開始作業。

隨著農曆年的腳步近，央行發行局局長施遵驊宣佈，從二月八日起到十四日共 5 個營業日，台銀、土銀、郵局等 8 家金融機構，有 454 家分行，將受理民兌換新鈔，且其中有不少分行會開設「新鈔兌換專櫃」，方便民眾兌換新鈔。有鑑於百元鈔券的需求量一向最大，兌換期間每人限兌換 100 張。

施遵驊表示，民眾常會過量提領新鈔，年後回存央行數量多，相當可惜，呼籲民眾酌量提領。施遵驊說：「過量提領新鈔的現象，領了過完農曆年又存回來央行，有的甚至是連號實在很可惜，呼籲民眾酌量提領新鈔」。

央行每年會印製 8.8 億張的新鈔，其中有六成都是因應農曆年之用，其餘的是用在收回舊鈔的替代之用。

（照片：張佳琪攝影）