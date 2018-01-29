銀行業的區塊鏈衝動：加緊技術落地 革新金融服務

比特幣和以太幣為代表的加密貨幣近來一直受到熱捧，其背後的核心提取技術就是安全加密的分布式記賬技術——區塊鏈。

事實上，由於加密貨幣的普及，銀行業對區塊鏈的興趣也在與日俱增，相關項目也日漸增多。

放眼全球，各大銀行正在布局區塊鏈。目前正在進行的大型項目包括：IBM 的 HyperLedger Fabric project、「多功能結算幣」和 R3 財團的區塊鏈倡議。此外，中國幾家銀行也於 2017 年陸續落地區塊鏈技術。

區塊鏈為何受銀行業歡迎？

目前，銀行主要通過創建協議的方式進行相關交易。一個常見的例子是，一家銀行從另一家銀行購買特定數量的股票，這一過程通常繁瑣且緩慢，需要幾天的時間，還中間就可能存在一方違約的風險。奧緯諮詢的一份報告中顯示，這中間幾天帶來的損失大約為每年 65-800 億美元。

區塊鏈項目則能夠基於數字化這一特徵，減少、甚至消除結算時間，從而確保操作過程的及時性和安全性。

區塊鏈項目在銀行業的用途還包括：確保全球換匯速率、提升交易安全性等，從而取代傳統的後台清算等交易方式，促進銀行業全面改革。

IBM HyperLedger Fabric

IBM 的 Hyperledger Fabric 是一個由 Linux 基金會發起創建，注重性能和可靠性，旨在利用區塊鏈進行國際支付的貿易融資平台。

該平台將通過 IBM Cloud 運行，其設計具有極高的可伸縮性，允許多個參與者通過安全的區塊鏈輕鬆地集成到整個金融供應鏈流程中，從而獲得前所未有的交易透明度。目前，可用於全球供應鏈管理、金融交易、資產賬和去中心化的社交網路等場景。

Hyperledger Fabric 成員包括思科、IBM、英特爾、紅帽等大型科技企業，以及摩根大通、富國銀行、德意志交易所集團等金融機構。

多功能結算幣

2017 年 8 月，幾家全球最大銀行宣布推進一個項目——多功能結算幣（The Utility Settlement Coin），目的是通過讓全球銀行在定製的區塊鏈上使用抵押資產進行多種同業交易，從而為央行發行加密貨幣做準備。

該項目在實際部署前的最後階段新增六名成員：巴克萊（Barclays）、加拿大帝國商業銀行（CIBC）、瑞士信貸（Credit Suisse）、滙豐（HSBC）、三菱日聯金融集團（MUFG）和道富銀行（State Street），而創始成員包括瑞銀（UBS）、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、德意志銀行（Deutsche Bank）、桑坦德銀行（Santander）、NEX 和區塊鏈初創公司 Clearmatics。

傳統銀行專門將 UTC 用於處理區塊鏈技術，將其作為更有效的交易工具。另外，由於 USC 可與相應幣種的銀行存款進行等值兌換，這就使其完全受央行現金資產的支持，能夠防止違約和信用風險。

UTC 無疑將會成為銀行業應用金融技術的一個標誌，同時還將確保區塊鏈技術最終在全球標準化水平上的廣泛應用。

R3 財團的區塊鏈倡議

R3 財團最初由世界頂尖銀行如摩根大通、摩根士丹利、桑坦德、巴克萊等銀行機構共同組建，致力於研發基於區塊鏈的解決方案，改善金融服務基礎設施。

2017 年 5 月，該財團籌集了 1.07 億美元，創下當時區塊鏈公司的最大單筆投資，投資方分別為淡馬錫、SBI 集團、美銀美林和英特爾等。

R3 財團的主要項目之一是，開發 Corda 平台。未來的計劃是建立一個專門針對金融機構的基礎設施網路，同時建立基於他們自己名字的應用和服務，這就意味著這些銀行將發展自己的區塊鏈開發團隊。

此外，R3 還致力於讓政府接受區塊鏈，如果從這些機構買入，將標誌着政府對此類金融技術使用上的重大轉變。

招行區塊鏈項目三大應用

早在 2017 年 2 月，招商銀行就宣布在區塊鏈技術上實現突破，成為了首家實現將區塊鏈技術應用於全球現金管理領域的跨境直聯清算、全球帳戶統一視圖以及跨境資金歸集這三大場景。

此前，招行的跨境直聯清算系統在改造前存在著一些問題，例如只支持總行與海外分行之間的交換，海外分行之間沒有辦法直接進行交換；手工審批環節多，系統操作複雜；新的海外機構加入困難，實施周期很長等等。

但在 2016 年 6 月，招行通過跨境直聯清算業務 POC 實驗，率先實現將區塊鏈技術運用於銀行核心系統中，在模擬環境穩定運行半年後，招行才將這一技術正式推向商用。

目前，通過改造，招行將六個海外機構和總行都連在區塊鏈上，任何兩個機構之間都可以發起清算的請求，任何兩個機構都可以進行清算。

農行區塊鏈涉足電商融資

在農業銀行宣布趣鏈科技中標總行區塊鏈項目兩個多月後，2017 年 8 月，雙方宣布了基於區塊鏈的涉農網路電商融資系統——「E 鏈貸」上線，並於 8 月 1 日成功完成首筆線上訂單支付貸款。

據了解，傳統涉農信貸業務一直受到資訊不對稱、管理成本高、授信和用信場景線上化難度大等問題的困擾。

農行相關負責人表示，此次面向「三農」客戶提供的電商供應鏈融資產品 E 鏈貸，將涉農電子商務、供應鏈融資、網路支付、企業 ERP、農資監管等行內外系統打造成聯盟鏈，在充分挖掘和利用農行涉農電商數據的基礎上，向電商供應鏈的法人客戶提供完整的電商融資服務，功能包括訂單採購、批量授信、靈活定價、自動審批、受託支付、自助還款等。

建行「區塊鏈銀行保險平台」

建設銀行作為全球市值第二大銀行也與 IBM 合作，在香港開發和推出一個「區塊鏈銀行保險平台」，為其零售和商業銀行業務提供服務。

銀行保險業務是銀行與保險公司合作出售保險產品。這對於雙方來說是一種雙贏模式——銀行能夠通過出售保險產品賺取額外收入，保險公司能夠通過銀行的渠道和客戶群來擴大他們的消費者基礎。然而，這種安排常常受到客戶資訊不完整和數據傳輸效率低下的困擾。

建行與 IBM 合作之後，後者正試圖通過區塊鏈技術來簡化 CCB（亞洲）的銀行保險業務，實現實時共享的保險政策數據查看。未來，平台將不再需要進行那些延遲保險產品處理時間的狀態檢查。所有的數據都將被記錄和共享在 IBM 的 Blockchain Platform 所創建的一種不可更改賬本上。

這些項目都代表着，銀行業正在努力將區塊鏈完全融入目前的基礎設施中，從而革新金融服務業的發展方式。

『新聞來源／華爾街見聞』