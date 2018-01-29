損失逾155億！日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案 分析師：未來恐再發生

日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案！加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，華爾街分析師直言，類似案件，未來恐再度發生。

經濟數據分析機構 DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 在接受 CNBC 採訪時表示，由這宗竊案可看出，加密貨幣交易在安全維護機制上，還有很長的路要走，「這 (竊案) 絕非首次發生，也不會是最後一次。」

日本加密貨幣交易所 Coincheck 上週五坦承，價值約 580 億日圓的虛擬貨幣「NEM」，於週五凌晨遭竊，且 Coincheck 在 8 個半小時後，才發覺異狀。據日本媒體報導，這批遭竊的「NEM」，並未被兌換成現金，或與其他加密貨幣進行交易。

事發後，Coincheck 除召開記者會說明，也承諾，將對 26 萬名遭此事波及的客戶，進行賠償，總賠償金額約 460 億日圓（約合新台幣 121 億元）。

Coincheck 社長大塚雄介強調，虛擬貨幣背後的區塊鏈 (Blockchain) 系統，能讓交易者互相監督交易，可藉此掌握遭竊的「NEM」的保存處，只是無法確認該網址屬於誰。

Colas 指出，竊案應是集團所為，不太可能單獨犯案。

Colas 說，這類駭客通常是分工明確的組織，因為竊取加密貨幣後，要設法將之變現，1 個人獨立處理，絕非易事。