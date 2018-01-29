國際油價回落至70美元以下 1月漲幅仍創近5年同期新高

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國持續減產，但受北美原油產量激增影響，週一 (29 日) 布蘭特原油期貨價格，回落至每桶 70 美元以下。

即便價格回落，1 月迄今，布蘭特原油漲幅達 6.3%，仍創 2013 年 1 月以來，最高紀錄。

格林威治時間週一上午 11 點 30 分，布蘭特原油期貨下跌 64 美分，至每桶 69.88 美元；西德州中級原油期貨下跌 36 美分，至每桶 65.78 美元。

自 2017 年中迄今，布蘭特原油與西德州中級原油，皆上漲近 60%；除 OPEC 與俄羅斯的減產協議外，美元疲軟，也讓油價獲得支撐。

1 月迄今，美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)，下跌約 3.2%；直到美國總統川普上週喊話，「美元會越來越強」後，才止跌回穩。

英國原油交易商 PVM Oil Associates 策略師 Tamas Varga 認為，目前原油市場仍看漲，但若美元走強，將出現修正。

不過，也有分析師示警，由於北美原油產量不斷成長，市場已開始承壓。

據估計，美國原油產量，會持續增加，達到每天 1,000 萬桶 (1 月中旬已達 988 萬桶水準)；自 2016 年中以來，美國原油產量，已成長逾 17%，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯 (2017 年平均每日 1,098 萬桶)。

另一方面，加拿大原油產量也來到每天 33.5 萬桶的水準，受惠於頁岩油相關投資續增，產量可望進一步攀高。

北美頁岩油增產，使原油供給大增，摩根大通 (JP Morgan) 研判，國際油價將於 2018 年底下滑。