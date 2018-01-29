回應史上最大數位貨幣盜竊案 日本監管層勒令Coincheck整改

摘要：針對上周五日本發生的「史上最大數位貨幣盜竊案」，日本金融廳命令涉事交易所 Coincheck 提交一份關於駭客事件、風險管理以及防止類似事件再發生措施的調查報告。並表示，正在確認 Coincheck 是否有能力對客戶進行償付，同時還在對數位貨幣交易所的安全性進行調查。

針對上周五日本發生的「史上最大數位貨幣盜竊案」，日本金融廳命令涉事交易所 Coincheck 提交一份關於駭客事件、風險管理以及防止類似事件再發生措施的調查報告。並表示，正在確認 Coincheck 是否有能力對客戶進行償付，同時還在對數位貨幣交易所的安全性進行調查。

周一，日本金融廳召開新聞發布會，表示將對位於東京的虛擬貨幣交易所 Coincheck 實施強制性措施，內容如下：

1. 確定本案的事實和原因；

2. 妥善回應客戶；

3. 加強與系統風險管理體系相關的管理控制體系，明確責任歸屬；

4. 建立有效的制度風險管理體系，制定防止再發生的措施；

5. 在 2 月 13 日前以書面形式向政府匯報以上 4 點情況。

據法新社引述當地媒體報導，Coincheck 已經向日本金融廳呈交了一份牌照申請，得到了在等待相關決定做出之前可以繼續營運的許可。

日本內閣官房長官菅義偉表示，日本金融廳將發布一項改善相關業務營運的命令，包括如何對客戶進行保護的內容，還將對 Coincheck 進行監督指導，以確保相關措施的實施以及合約的履行。

Coincheck 表示，將用自有基金來償還約 4.3 億美元的損失，約為總損失的 90%。此次案件涉及客戶數量多達 2.6 萬人。

駭客事件發生後，位於新加坡的 NEM 幣總部稱，其對 NEM 幣區塊鏈有一個追蹤系統，對於此次 Coincheck 失竊的所有 NEM 幣都有完整跟蹤，駭客目前並沒有將這些 NEM 幣轉移到其它交易所或者個人帳戶名下，但是這套系統也無法獨立地把丟失的 NEM 幣返還給其原本的持有者。

上周五駭客事件發生後，Coincheck 暫停了除比特幣之外所有加密貨幣的交易，同時還暫停所有提現。比特幣受此影響一度大跌 1400 美元左右，隨後收復了跌幅。

雖然這次駭客事件涉及的被盜數額非常龐大，但日本股市中的數位貨幣相關股票似乎沒有受到太大影響，多隻概念股周一都有較好表現。Remixpoint 公司股價漲逾 6%，主要因為 BITPoint 交易所表示將掛牌交易更多種類的數位貨幣以迎合客戶需求。而在瑞信分析師上調目標股價後，GMO Internet 股價也漲近 9%。

這次駭客盜竊數位貨幣事件造成了價值約 5.3 億美元的 NEM 幣丟失，NEM 幣目前在全球加密貨幣中市值排名第十位。此次駭客事件導致的損失規模超過了 2014 年惡名昭著的 MtGox 交易所失竊案。當時世界上最大的比特幣交易所 MtGox 因為被駭客攻擊而暫停網上交易，隨後申請破產保護。

在 MtGox 案件之後，日本已經通過了一項新的立法，要求數位貨幣交易所接受日本金融廳的監管，該法律也已經於 2017 年開始生效。目前，在日本金融廳註冊備案的數位貨幣交易所有 16 家，另外還有 16 家左右正在等待許可審批。

數位貨幣市場引發越來越多關注的同時，也面臨着大量駭客的覬覦。金融部落格 ZeroHedge 稱，最近的一項調查發現，有 10% 的 ICO 幣已經丟失或被盜，許多不受監管的加密貨幣交易所遭受了大量的網路中斷和駭客攻擊。

而有華爾街分析師預計，未來類似的事件還會發生。據財經媒體 CNBC 援引研究機構 DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas 表示，「這次日本的 5.3 億美元數位貨幣失竊案可能不會是最後一起類似案件。我認為這次駭客襲擊顯示，這個產業要確保最起碼的交易安全，還有很長的一段路要走。」

『新聞來源／華爾街見聞』