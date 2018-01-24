美元就很好用了 諾貝爾獎得主：我們要比特幣幹嘛？

鉅亨網林信男 2018年1月24號18點22分

比特幣話題不斷，帶動虛擬貨幣熱潮；不過，諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授 Joseph Stiglitz 質疑，「我們已經擁有一種很好的交易媒介，叫做美元，比特幣的必要性在哪？人們要它幹嘛？」

Stiglitz 週三出席瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF)，他在接受 Bloomberg 訪問時指出，既然可透過美元交易，又為何需要比特幣？為了保障隱私？關於這點，銀行體系已經做得不錯了，且線上支付也日益便捷，這些不靠比特幣，也能做到。

他認為，比特幣宣稱要解決的問題，根本就不存在。

Stiglitz 強調，比特幣唯一的優勢，就是「加密」，但若加密貨幣成為主流，必須接受監管時，這項優勢，也將不復存在。

Stiglitz 曾任世界銀行首席經濟學家，且在 2011 年被《時代》雜誌評為世界 100 名最有影響力人物之一。

Stiglitz 主張，自由放任的經濟體系，不僅無法使效率最大化，還會導致不平等；想創造效率，消除不平等，必須透過明確指引；因此，對他來說，比特幣不具備任何對社會有用的功能。

近期，高盛分析師 Sharmin Mossavar-Rahmani 及 Brett Nelson 指出，加密貨幣的發展，已「超出泡沫水準」，網路泡沫及鬱金香泡沫，都難以相提並論。

高盛認為，區塊鏈技術有許多優點，包括可追蹤、降低成本、夠安全等，但比特幣並未提供這些優勢；相反地，由於交易量大增，不僅追蹤難度高，且執行交易慢，最多延遲達 10 天之久。