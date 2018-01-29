2018年中國太陽能產業將出現兩波搶裝潮

中國太陽能市場在 2017 年呈爆發性成長，推升全年度全球太陽能市場規模首度突破 100GW 大關。TrendForce 綠能研究（EnergyTrend）預估，2018 年需求將進一步提高，上看 106GW，中國仍是最大市場，但歐洲市占將提高。

近 3 年全球太陽能需求預估。(圖：集邦科技官方網站)

EnergyTrend 表示，中國正式調降 2018 年度的太陽能 FiT，且自 2019 年度起將嚴格執行當年度補貼，代表今年將出現 630 的 2017 年度指標搶裝潮，以及 1230 的 2018 年度指標與 2017 年度 5GW 應用領跑者指標的兩波搶裝潮。這些指標共計 33.1GW。加計其他分散式光伏、光伏扶貧和其他類型太陽能系統新增的併網量，EnergyTrend 初步預估 2018 年中國需求將小幅下滑到 46.7GW。

曹君如指出，中國市場在 2018 至 2020 年間將進入調整期，但歐洲市場將進入復甦階段，並成為全球市場規模維持在 100GW 以上水準的主要驅動力之一。

曹君如說明，法國、荷蘭、西班牙等三國自 2018 年第三季起將開始有大型地面電站陸續完工併網，加上歐洲 MIP 將在 2018 年 9 月 30 日告終，之後歐洲將成為高度競爭的市場。