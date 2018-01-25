〈新金寶集團尾牙〉康舒切入種電領域 拚2018太陽能元年

新金寶集團今 (25) 日舉行尾牙，旗下電源供應器廠康舒 (6282-TW) 高青山表示，今年除了原本的電源本業外，更是公司的太陽能元年，將成立太陽能子公司，今年就會在桃園、台中、台南建置容量約 12MW 的電廠，目標三年建置容量為 100MW。

高青山表示，集團要做關燈工廠，不過康舒做的是開燈工作，一方面是配合國家能源政策，同時也擴大公司的系統整合能力，未來還要進軍日本及東南亞，搶攻電力市場需求。除了種電外，也借重新加坡研發資源，成立實驗室，發展高瓦數太陽能逆變器。

高青山表示，電動車及家庭儲能系統，公司也已完成多項車載電力轉換產品開發，和國際主要電動車發展公司展開項目合作；除電動汽車，在電動機車的領域，已成為國內電動機車領導企業重要的合作夥伴。

至於智慧電表，康舒也視「綠能科技產業創新推動方案」之一，安裝對象為 1300 萬的一般民生用電低壓用戶，初期規劃 2024 年建置 300 萬戶，累計帶動 398.6 億元投資，將積極參與台電標案，爭取商機。

電源供應器本業，高青山表示，2017 年因為配合客戶轉型，業務比較平淡，但是也趁機將產品整合整併，今年預估可以小幅成長。康舒將原有消費性電源及工業電源整併，另將新事業獨立出來成立新事業本部。消費性電源除既有產品組合外，在新客戶新產品量產加持下，營收也有所貢獻。

燃料電池之前因受川普退出巴黎協定影響補貼，導致短期客戶訂單縮手，但預期印度、日本、韓國等基礎建設仍將持續推動業績。醫療設備之影像顯示設備電源也已取得美國醫療設備大廠認證並取得訂單。