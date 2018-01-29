購買行李箱要小心消保處抽驗旅行箱、不合格率逾5成

馬上就是農曆春節、寒假旅遊旺季，為了維護消費者權益，行政院消保處今（29）日公布市售旅行箱檢驗結果，品質檢驗有 4 件不符合國家標準，標示查核也有 11 件不符合規定，不合格率超過 5 成，已請主管機關經濟部依法處理。

台灣旅遊風氣日盛，加上正值寒假旅遊旺季，為了了解市售旅行箱的品質是否符合現行國家標準 CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」，消保處在 2017 年 11 月到 12 月間，委請台灣檢驗科技股份有限公司進行裝載試驗、伸縮拉桿功能試驗、行走試驗，以及及落下試驗等四項品質檢測，並由經濟部標檢局依商品標示法及商品檢驗法等相關規定協助檢視應標示的項目。

消保處指出，在品質檢測部分，落下試驗共有 4 件不符合，商品標示部分商品檢驗標識有 5 件不符合，違規都是缺商品檢驗標識，在中文標示方面，也有 11 件不符合，主要是商品未以中文標示主要成分或材料、未標示淨重、容量、數量或度數，以及未標示裝載重量。

針對查核結果，消保處指出，他們已請經濟部中辦及標檢局盡速依法辦理，其中 4 件樣品雖於強制列檢前就流通於市面，經濟部仍將輔導業者自行下架、回收或改正，以確保消費者權益。

消保處提醒，民眾在選購旅行箱時，應特別注意製造或進口廠商名稱及地址、尺寸、產地及成分等資訊是否標示完整，切勿購買標示不清楚的商品，也要注意是否製造日期、有效日期或有效期間的標示，且內外包裝標示日期是否一致；此外，還要注意購買貼有「商品檢驗標識」的旅行箱，並依商品標示用途、使用保存方法及其他應注意事項，正確使用旅行箱。

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