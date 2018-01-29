欣興被點名 股價狂飆6%！郭明錤：6.1吋LCD iPhone是蘋果今年銷售主力

台灣知名蘋果分析師郭明錤又發言了。

凱基 KGI 分析師郭明錤向投資人預測了 2018 年 iPhone 的產品線及猜測的供應商名單。其中預測今年的蘋果 (AAPL-US) 將推出 3 款新 iPhone，分別為 2 款 OLED 5.8 吋及 6.5 吋 iPhone 及一款 6.1 吋的 LCD iPhone。

iPhone 產品線圖 / 圖：9to5mac

郭明錤在最新的一份研報中表示，蘋果 2018 年下半年新款 LCD iPhone，新的 6.5 吋的電池容量為 3300 mAh 至 3400 mAh，而 5.8 吋的將含有 2700 mAh 至 2800 mAh (去年推出的 iPhoneX 電池量為 2716 mAh)。兩款電池都將由欣興 (3037-TW) Unimicron 供應。

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至於 6.1 吋的 LCD 版 iPhone，郭明錤預測電池容量為 2850 mAh 至 2950 mAh 的長方形電池，比現有 iPhone 8 Plus 的電池量還大。

對於投資人而言，郭明錤認為 2018 年蘋果的 iPhone 產品線未具有大躍進的突破，預測 6.1 吋的 LCD iPhone 將有機會佔據蘋果 50% 的新手機銷量。

去年蘋果推出的 iPhoneX 因價格較昂貴，使大眾偏向較便宜的 LCD 機款。2018 年的 LCD 版本 iPhone 將內建臉部偵測 Face ID 但不含 3D Touch 及後方雙鏡片零件。

郭明錤預測，新 LCD 版本 iPhone 的預測零售價為 700 美元至 800 美元。

在供貨進度方面，郭明錤預測 6.1 吋的 LCD iPhone 進度將稍微落後，但 3 款 iPhone 都有望在今年 9 月份開始供貨。