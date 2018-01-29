〈超商無人商店登場〉全球零售商新浪潮 這5檔概念股最受惠

全球零售業正掀起無人商店熱潮，統一超 (2912-TW) 今 (29) 日宣布 7-ELEVEN 無人商店「X-STORE」內部測試計畫正式啟動，全家 (5903-TW) 也不落人後，將推出科技概念店，面對全球無人商店正夯，華冠投顧認為，光學鏡頭亞光 (3019-TW) 等 5 檔相關共應鏈概念股可望受惠。

新零售浪潮席捲全球，全球各市場的電商龍頭紛紛轉進「無人商店」領域，除亞馬遜、阿里巴巴外，大陸電商巨擘京東也將在今年成立逾百家無人商店，台灣超商兩大龍頭也不缺席，7-ELEVEN 將推出無人商店「X-STORE」，全家雖然堅守「有人」商店，但也將導入 IoT 物聯網、大數據、AI 人工智慧、RFID 無線射頻 4 大技術推出科技概念店。

華冠投顧表示，看好無人商店概念股表現，包括：光學鏡頭亞光 (3019-TW)、微投影機揚明光 (3504-TW)、電子貨架標籤元太 (8069-TW)、電子標籤驅動 IC 晶宏 (3141-TW)、自然光 3D 感測鈺創 (5351-TW)，掌握題材就有賺錢的機會。

再由技術面來分析，華冠投顧表示，晶宏今天帶量突破下降壓力線並站回季線，股價由空翻多。元太與鈺創股價在季線之上區間整理，期待突破下降壓力線後的噴發。揚明光與亞光兩檔光學股回檔時間較久而且跌幅較深，所以今天反彈漲勢也較為凌厲。